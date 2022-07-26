34歲青年返鄉推廣攀岩運動 盼培育選手為國爭光

34歲陳信豪（左）帶宜蘭市長江聰淵（右）體驗攀岩。（記者蔡昀容攝）

2022/07/26 14:13

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕34歲陳信豪回到媽媽家鄉宜蘭，接受宜蘭市創新育成中心輔導，成立「久淘攀岩抱石館」，創新育成中心表示，自2020東京奧運，攀岩列入競賽項目，宜蘭縣體育會也成立攀岩單項委員會，盼能逐步在宜蘭推廣攀岩運動，培育攀岩選手，為宜蘭縣甚至為國爭光。

復興路一段原本經營撞球館的空間，如今經過重新出租、整修，成為久淘攀岩抱石館，即日起至7月31日，免入場費用，邀請大小朋友一起體驗。

館長陳信豪在台北長大，媽媽是宜蘭人，熱愛攀岩的他，因緣際會下來到宜蘭創業，在創新育成中心輔導下，陳信豪在宜蘭市鬧區開攀岩抱石館，早先在冬山的攀岩館則頂給朋友經營，一起在宜蘭縣推廣攀岩運動。

陳信豪說，比起冬山，宜蘭市人口密集且學區多，更有機會讓人來攀岩；大家對攀岩的既定印象是速度快的極限運動，但近年攀岩逐漸訓練化，訓練肢體控制、協調性、專注度、觀察力，除了左右手腳都要並用，在攀岩比賽中，觀察好路線並一次完成，得分最高，攀爬速度快但分多次才成功者，得分沒有比較高，因此是相當注重思考的運動。

宜蘭市長江聰淵表示，培養孩子毅力、抗壓性和信心，攀岩是很好的選擇，創新育成中心物色多處場域，在宜蘭市找到足夠大的空間，輔導業者開業，讓大家能夠在安全的環境下攀岩，自己也嘗試完成兩條難度不同的路線，很具挑戰性，非常有意思。

宜蘭市創新育成中心專案經理林大溢說，除了提供經營、財務等各方面顧問輔導創業青年開館，也與宜蘭縣體育會接洽，籌組成立攀岩單項委員會，目前縣內各校無攀岩代表隊，期許委員會和民間攀岩館業者，推廣攀岩運動，培育攀岩選手，為宜蘭縣甚至為國爭光。

陳信豪說明，攀岩路線有易有難，各年齡層都可以嘗試，他也有教過60多歲長者藉此訓練肢體協調；8歲以下小朋友建議要教練或家長「1對1」照顧，館內也提供攀岩鞋租用、課程等。

宜蘭市久淘攀岩抱石館內部。（記者蔡昀容攝）

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