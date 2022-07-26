空對空飛彈未全數命中 國軍：命中與否皆有價值

海巡署成功艦射擊鎮海火箭彈。（記者涂鉅旻攝）

2022/07/26 14:04

〔記者涂鉅旻／宜蘭報導〕國防部今日派16架次飛機、20艘軍艦於宜蘭東部外海進行海空操演，並派三型主力戰機射擊空對空飛彈，不過，除了經國號戰機命中目標之外，其餘F-16戰機與幻象2000戰機未第一時間命中。國防部發言人孫立方少將表示，戰訓目的在於提升戰技與戰力，無論命中與否對國軍皆有價值。

國防部今日派經國號戰機、幻象2000戰機與F-16戰機參與海空操演實彈射擊項目，先由F-5戰機投放照明彈模擬敵目標，經國號戰機、F-16戰機發射響尾蛇空對空飛彈，幻象2000戰機則發射魔法空對空飛彈打擊目標物。

不過，除了經國號戰機第一時間命中標的，其餘二枚則未第一時間命中。國防部發言人孫立方表示，空軍飛彈射擊部分有一枚未命中，而有一枚則是「感應命中」，戰訓目的在於提升戰技與戰力，無論命中與否對國軍皆有價值，國軍可藉由演訓過程持續提升戰力。

另外，海巡署暨日前派安平艦掛載雄二反艦飛彈實施實彈射擊後，今日派成功艦射擊「鎮海」火箭彈，展現「平戰轉換」能力，海軍基隆級驅逐艦左營艦長徐文龍上校表示，海軍平時與海巡有一個網路平台進行溝通，海巡會分享台灣周遭漁船、不明商船等資訊通報海軍，海軍亦會協助事別目標。假如是中共軍艦，海軍就會派軍艦監控，若遭遇戰事，也會推演想定與作戰計劃，並將海巡艦納入海軍編隊。就如同今日操演，一起作戰、面對敵人。

經國號戰機射擊空對空飛彈，命中目標。（記者涂鉅旻攝）

幻象2000戰機發射熱焰彈。（記者涂鉅旻攝）

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