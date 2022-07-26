登艦視導滿意漢光演習海空操演表現 蔡總統：Good Job

蔡總統今日視導國軍海空操演。（記者涂鉅旻攝）

2022/07/26 12:50

〔記者涂鉅旻／宜蘭報導〕總統蔡英文今日登上基隆級驅逐艦基隆艦，全程視導國防部「聯合截擊作戰實彈操演」，蔡總統於視導演訓後發表談話表示，感謝全體水面作戰支隊弟兄姊妹精實的操演，展現中華民國國軍保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園」。

國防部今日於宜蘭外海實施「聯合截擊作戰實彈操演」，此次投入操演的兵力，包括基隆級驅逐艦、成功級巡防艦、康定級巡防艦、濟陽級巡防艦、沱江級巡邏艦、錦江級巡邏艦、光華六號飛彈快艇、快速布雷艇，以及海巡署安平級巡防艦成功艦共20艘艦艇，搭配海軍1架S-70C直升機，以及空軍P-3C反潛機、F-16戰機、幻象2000戰機、經國號戰機等15架次定翼軍機，實施要港防空、反水雷作戰、艦隊防空作戰、海空聯合反潛、反水面作戰與制空作戰。

而國軍今日演習的課目，包括「蘇澳港要港防空作戰」、「反水雷作戰」、「艦隊防空作戰」、「海空聯合反潛」、「制空作戰」等任務。

蔡總統今日於國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、國安會副秘書長陳文政、海軍司令梅家樹及62部隊指揮官黃佑民等人陪同下，登上基隆艦全程視導演習，她表示，她感謝全體水面作戰支隊的弟兄姊妹。

蔡總統表示，各位精實的操演，展現了中華民國國軍，保家衛國的能力和決心，我們一起繼續努力守護家園，「Good Job」！總統於演習最後，頒發加菜金予參演部隊官兵，慰勉國軍執行演訓任務辛勞。

國軍漢光38號實兵演習的重頭戲科目「海軍聯合截擊作戰實彈操演」26日上午在宜蘭蘇澳外海登場，總統蔡英文（前右3）登上基隆級艦校閱，是上任以來第2次出海視導。（中央社）

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