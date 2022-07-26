漢光38號「海空操演」登場 16機20艦秀壯盛軍容（圖輯）

成功級巡防艦射擊標一飛彈。（記者涂鉅旻攝）

2022/07/26 12:15

〔記者涂鉅旻／宜蘭報導〕國防部今日進行「漢光38號」演習實兵演訓第二天課目，海、空軍於宜蘭外海進行「聯合截擊作戰實彈操演」，派出15架次軍機、20艘艦艇、1架艦載直升機投入演訓，除了根據中國軍力威脅，進行各項防空、反水面、反潛等各項作戰外，海巡署安平級巡防艦「成功艦」亦加入操演序列，成功射擊「鎮海火箭彈」，展現「平戰轉換」能力。

國防部表示，此次投入操演的兵力，包括基龍級驅逐艦、成功級巡防艦、康定級巡防艦、濟陽級巡防艦、沱江級巡邏艦、錦江級巡邏艦、光華六號飛彈快艇、快速布雷艇，以及海巡署安平級巡防艦成功艦共20艘艦艇，搭配海軍1架S-70C直升機，以及空軍P-3C反潛機、F-16戰機、幻象2000戰機、經國號戰機等15架次定翼軍機，實施要港防空、反水雷作戰、艦隊防空作戰、海空聯合反潛、反水面作戰與制空作戰。而總統蔡英文今日也登上基隆艦，全程視導操演。

此次操演採「實兵、部分實彈」方式進行，除了水面艦皆驗證5吋艦砲射擊，成功級巡防艦亦射擊一發「標準一型」防空飛彈，濟陽級巡防艦則射擊阿斯諾克反潛火箭，首度與國軍聯合演訓的海巡署成功艦，亦射擊艦上配屬武器「鎮海」火箭彈。錦江級巡邏艦則投送深水炸彈，引爆時激起巨大水花，劍龍級潛艦隨後進行緊急上浮，艦上官兵並向基隆艦上的蔡總統致意。

空中兵力部分，S-70C反潛直升機執行反潛煙標投放後，P-3C反潛機亦執行反潛訓練，我國三型主力戰機F-16、幻象2000、經國號則輪番射擊空對空飛彈。而海上艦艇亦於演習過程中，模擬防空飛彈、火砲追瞄的情境。

值得注意的是，日本防衛省統合幕僚監部昨晚揭露，中共1架次無人機「TB-001」昨天通過宮古海峽、日本沖繩群島以南空域，隨即於台灣花蓮以東外圍空域來回飛行，日本航空自衛隊南西航空方面隊則緊急派戰機起飛監控。我國國防部發言人孫立方少將今日表示，對於台海周邊的共軍機艦動態，國軍運用聯合情監偵系統都能有效掌握，並適切應處，國軍也有信心及能力確保國家安全。

基隆艦施放干擾彈。（記者涂鉅旻攝）

海軍艦隊擺出壯盛軍容。（記者涂鉅旻攝）

劍龍級潛艦上浮。（記者涂鉅旻攝）

基隆艦與P-3C反潛機。（記者涂鉅旻攝）

錦江級巡邏艦施放深水炸彈。（記者涂鉅旻攝）

海巡署成功艦射擊鎮海火箭彈。（記者涂鉅旻攝）

劍龍級潛艦遠S-70C反潛直升機。（記者涂鉅旻攝）

基隆級驅逐艦的MK26飛彈發射架。（記者涂鉅旻攝）

經國號戰機發射響尾蛇飛彈命中目標。（記者涂鉅旻攝）

海軍獵雷艦開闢航道。（記者涂鉅旻攝）

基隆艦射擊五吋艦炮。（記者涂鉅旻攝）

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