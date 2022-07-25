宜蘭縣清水地熱擬促參委外經營 引發反彈聲浪

宜蘭縣風景區人氣王清水地熱擬促參委外經營，引發反彈聲浪。（資料照，宜蘭縣政府提供）

2022/07/25 21:31

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣風景區人氣王清水地熱遊憩區，縣府盼透過促參委外經營，引發反彈聲浪，縣議員陳傑麟認為，清水地熱屬於大同鄉牛鬥部落傳統領域，應依原基法取得部落會議同意；縣府回應，此案不適用原基法，允諾再辦一場公聽會加強溝通。

清水地熱目前是縣管風景區，縣府正在辦理促參案可行性評估及先期規劃前置作業，委外面積約4.5公頃，特許年限10年，今年5月17日縣府在清水地熱辦過地方公聽會，大同鄉地方人士擔心財團接管後唯利是圖，恐會損害原住民權益。鄉長何勝立主張交給大同鄉公所經營，增加鄉民就業機會。

大同鄉籍縣議員陳傑麟說，清水地熱是牛鬥部落泰雅族人傳統領域，要把牛鬥列為關係部落，依照原基法第21條規定，必須獲得部落會議同意，痛批縣府促參作業太草率，要求加開公聽會回應族人的期待。

縣府表示，行政院原民會認定清水地熱不適用原基法，為進一步聽取各界意見，將在大同鄉加開一場公聽會，接續再辦理招商說明會、確認招標文件、對外公告招商，何時完成促參委外，尚無明確期程。

清水地熱一年平均遊客數90多萬人次，去年受疫情影響封園將近4個月，入園人數仍有72.9萬人次，首度超越國立傳統藝術中心，躍居全縣第一位。促參案得標業者可在清水地熱泡湯區蓋餐廳、增設煮蛋池、擴充賣店規模，據了解，有意投標者超過10家，競爭相當激烈。

清水地熱250個小客車停車場經常爆滿不敷使用。（記者江志雄攝）

清水地熱泡腳池也是遊客的最愛之一。（記者江志雄攝）

去年底才開幕營運的清水地熱泡湯區。（資料照，記者江志雄攝）

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