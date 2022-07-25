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    拎著一卡皮箱環遊世界 羅東藝穗節joy猴主花車亮相

    羅東藝穗節主花車joy猴今天亮相，象徵搶先解封環遊世界。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東藝穗節主花車joy猴今天亮相，象徵搶先解封環遊世界。（圖由羅東鎮公所提供）

    2022/07/25 16:54

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東藝穗節即將進入活動重頭戲，27到29日晚間舉辦藝穗派對VS夜間遊行，30日晚間有千人藝穗快閃秀，會場周邊道路同步啟動封路管制。

    羅東藝穗節今年主花車joy猴今天公開亮相，主造型是4.6公尺高的猴子拎著一卡皮箱，象徵搶先解封環遊世界，另有6輛特色花車，包括日本鳥居造型的亞洲風花車、德國大提琴造型的歐洲風花車、印度孔雀造型的自由動物風花車、獅王頭造型的肯亞風花車、芬蘭冰屋造型的寒帶國家風花車、埃及法老王造型的古典優雅風花車。

    joy猴主花車及6輛造型花車，將在27到29日每天晚間7點參加藝穗派對VS夜間遊行，透過各國造型花車展示，帶領大家體驗另類的環遊世界旅程。

    30日是本屆活動最終日，當天晚間6點在羅東中山公園主舞台有壓軸的千人藝穗快閃秀，邀請羅東鎮里長森巴鼓隊等25個團隊輪番演出，羅東鎮長吳秋齡及鎮民代表會主席李錫欽將以「星際領航艦長」造型現身。

    配合藝穗派對VS夜間遊行，羅東鎮興東路段（公正路到中山路）27到29日每天晚間6點到10點封路；千人藝穗快閃秀管制時間30日晚間6點到10點，封閉路段有興東路段（公正路到中山路）、民權路段（興東路到中華路）、民生路段（興東路到中華路），交管期間羅東鎮公所前停車場與立體停車場只出不進。

    羅東鎮里長組成的里長森巴鼓隊，經過集訓後展現極佳默契。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東鎮里長組成的里長森巴鼓隊，經過集訓後展現極佳默契。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東藝穗節最終日的千人藝穗快閃秀，安排25支團隊接力演出。（圖由羅東鎮公所提供）

    羅東藝穗節最終日的千人藝穗快閃秀，安排25支團隊接力演出。（圖由羅東鎮公所提供）

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