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    首頁　>　宜蘭縣

    地方盼增設寵物公園 宜縣府向中央爭取經費

    宜蘭縣目前有一座寵物公園，位在宜蘭縣動植物防疫所，圖為防疫所志工在公園內遛狗。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣目前有一座寵物公園，位在宜蘭縣動植物防疫所，圖為防疫所志工在公園內遛狗。（記者蔡昀容攝）

    2022/07/23 22:33

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕飼養毛小孩的人越來越多，宜蘭縣目前有一座寵物公園，但僅700多坪大，且位在五結鄉郊區，交通不便，地方建議在市區設置大一點的寵物公園。縣府表示，目前積極向中央爭取經費，希望在羅東運動公園和宜蘭運動公園，各設計一座寵物公園。

    宜蘭縣議員林岳賢表示，少子化影響下，越來越多人養寵物陪伴自己，但毛小孩長期受牽繩束縛，情緒難免受影響，往往需要大空間自由奔跑，「放電」並穩定情緒。

    林岳賢指出，除了六都，縣轄市如新竹、屏東甚至金門離島，都設有寵物公園，宜蘭縣僅有一座，落在宜蘭縣政府動植物防疫所，但場地較小，且位處五結鄉台2線濱海公路上，人車難以到達。

    林岳賢認為，寵物公園應該設置在較都市的區域，例如宜蘭市、羅東鎮，若能爭取設置寵物公園，飼主能放心解開繫繩，讓狗狗在公園內奔跑玩耍，狗狗和一般民眾也能分流，避免有民眾或孩童受到驚嚇，因而起衝突。

    宜蘭縣政府說明，動植物防疫所內的寵物公園，有專為寵物設計的爬梯輪胎、獨木橋等多項運動設備，還有飲水及洗濯等設施，由於民眾有需求，目前也規畫向中央爭取經費，希望在羅東、宜蘭運動公園各設置一個寵物公園，採取雙重門的保護，讓飼主能帶毛小孩來放風，不用擔心走丟或亂跑。

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