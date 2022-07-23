未經妻同意偷裝針孔攝影機 丈夫打輸官司判刑3個月

宜蘭地方法院。（記者蔡昀容攝）

2022/07/23 15:40

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣一對夫妻分房睡，丈夫懷疑妻子外遇，在妻子房間偷裝針孔攝影機，妻子後來在丈夫外套口袋意外發現一支手機，畫面竟對著自己房間，因而報警。宜蘭地方法院判決，丈夫竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判有期徒刑3個月，如易科罰金，1000元折算1日，針孔攝影機沒收。

判決書指出，這對夫妻自長子出生後就分房睡，孩子則與妻子同睡。妻子表示，去年1月29日，她在丈夫房間找自己的衣服時，丈夫外套掉落地上發出「咚」的聲音，她伸手從口袋找到一支手機，畫面竟是她的房間，並正對床；當天晚上，她回到自己房間，為避免驚動丈夫，假裝在房裡找東西，果然發現有一把電線和電視電線捆在一起，還有一個很小的鏡頭。

隔天早上，妻子報警，由警察將針孔攝影機拆下，攝影機記憶卡中，有她與孩子在房間裡所有的畫面，包含她換衣服、餵母奶等較隱私的畫面。

丈夫辯稱，裝設針孔攝影機，是為了看小孩，孩子常常哭鬧，想了解為什麼會哭，否認犯妨害秘密。但法官認為，妻子房裡本來就裝有遠端監控攝影機，觀察小孩動態，何必要另外裝設針孔攝影機，有違常情。

法官表示，妻子在房間或孩子不在房間時，妻子會將遠端監控攝影機電源拔掉，顯然妻子在房內的非公開活動，有不願他人知悉的隱私期待，丈夫不得在未經妻子同意的情況下，擅自在妻子房裡裝設針孔攝影機，還藏的很隱密，主觀上確有偷錄妻子在房內一切活動無疑。

宜蘭地方法院判決，丈夫犯竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以1000元折算1日，扣案之針孔攝影機（含記憶卡）沒收。

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