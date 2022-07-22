羅東鎮人行道施工沒路走 店家怒批營業額掉7成

羅東鎮維揚路人行道工程，降低顧客購物意願，引起附近店家反彈。（記者蔡昀容攝）

2022/07/22 14:24

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕羅東鎮維揚路是通往羅東高工、羅東高商的主要道路，學生、鎮民往來頻繁，原人行道因老舊破損，去年10月起分段施作改善工程，目前進行到最後一段，該段店家不滿，認為工期太久，客人通行困難，無法做生意，羅東鎮公所回應，會先進行靠店家一側的洗石子鋪面段，讓民眾可通行消費，並增加人力加速工程進度。

羅東鎮公所爭取中央補助2372萬4240元，搭配鎮公所自籌款520萬7760元，改善維揚路人行道共800公尺，為避免全面性開挖，造成民生不便，依照階廓約分成13段施工，7月5日起辦理最後一段施工，位在維揚路2-22號前，預計9月5日完工。

不過，最後一段施工區附近店家卻出現反彈，有麵店業者指出，開工後，客人難以進出，一天少了5萬元營業額，換算下來掉了7成，若再等2個月才完工，損失達300萬。

宜蘭縣議員呂惠卿辦公室接獲陳情，今邀羅東鎮公所及店家到現場協調。呂辦指出，疫情爆發後生意受到影響，如今好不容易疫情趨緩，又適逢暑假，鎮公所好意舉辦藝穗節，想帶動店家經濟，卻在此刻施工，民眾要穿過施工區才能買東西，嚴重影響消費意願。

呂辦說，希望羅東鎮公所先將靠店家一側的洗石子鋪面完成，方便民眾進到店家購物，同時，工程計畫劃設停車格供民眾停車，盼也能先進行。

羅東鎮公所表示，工程都按工期走沒有延宕，但會加派人力，在兼顧工程品質的前提下，請廠商加快工程進度，允諾下週三（27日）前先做好洗石子鋪面，至於先行劃設停車格，會和廠商研究如何執行。

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