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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭五結鄉長選舉綠營「內戰」 歐志銘批現任沈德茂不重觀光

    民進黨宜蘭縣五結鄉長參選人歐志銘（中）鎖定觀光產業話題，作為參選的起手式。（記者江志雄攝）

    民進黨宜蘭縣五結鄉長參選人歐志銘（中）鎖定觀光產業話題，作為參選的起手式。（記者江志雄攝）

    2022/07/21 18:16

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉長選舉演變為綠營內戰！民進黨參選人歐志銘競選團隊集中砲火批評鄉長沈德茂不重視觀光，鄉公所的觀光產業發展所廳舍被改為鄉史館，所長請病假，竟由清潔隊員列席鄉代會備詢；沈德茂對此不回應。

    下屆五結鄉長選戰，尋求連任的民進黨籍鄉長沈德茂未接受縣黨部徵召，黨部另外徵召前蘭陽技術學院助理教授歐志銘加入戰局，國民黨沒有提名，也無其他人選表態，五結鄉長之爭形同綠營「內戰」。

    歐志銘今天在四結福德廟發表振興觀光產業願景，民進黨籍五結鄉代會主席廖啟賢、縣議員簡松樹、蔡金惠、縣議員參選人張明華等人到場助陣，鎖定五結鄉觀光產業話題作為參選起手式。

    廖啟賢表示，五結鄉是國道5號羅東交流道南下第一站，擁有豐富觀光資源，可惜最近四年來，五結鄉公所不作為，舉例來說，觀光所廳舍被改為鄉史館，鄉代會開議期間，觀光所長請假，由清潔隊員代理到議場備詢，讓許多鄉民代表相當錯愕。

    歐志銘說，武漢肺炎疫情趨緩，各地磨拳擦掌搶觀光財，他若能當選，會強化五結鄉觀光所功能，結合冬山河、中興文創園區、國立傳統藝術中心等鄉內三大觀光重鎮，透過活動製造話題，吸引更多遊客到五結鄉旅遊。

    針對競選對手陣營批判，沈德茂不回應。據了解，五結鄉觀光所正式編制，包括1名所長、2名助理員、1名辦事員，目前只有所長，另加借調1名清潔隊員與1名臨時人員，今年5月鄉代會開議期間，所長請病假1天，由借調的清潔隊員代理所長備詢。

    五結鄉長沈德茂將尋求連任。（記者江志雄攝）

    五結鄉長沈德茂將尋求連任。（記者江志雄攝）

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