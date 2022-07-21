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    首頁　>　宜蘭縣

    台鐵宜蘭站員工宿舍群拆除 打造購物廣場即起試營運

    宜蘭站前和睦段61、62地號土地原為台鐵局員工宿舍群，打造「宜蘭站前-爾本購物廣場」。（台鐵局提供）

    宜蘭站前和睦段61、62地號土地原為台鐵局員工宿舍群，打造「宜蘭站前-爾本購物廣場」。（台鐵局提供）

    2022/07/21 17:12

    〔記者陳心瑜／台北報導〕交通部台灣鐵路管理局活化宜蘭站前用地並辦理招商，歷經約2年多設計與施工期，「爾本購物廣場」今年2月取得使用執照，營業面積約3千坪，正式開幕活動將視疫情趨緩後擇日辦理。

    台鐵局表示，宜蘭站前和睦段61、62地號土地（7,989.99平方公尺，約2417坪）原為台鐵局員工宿舍群，經拆除後早期納為「蘭城之星」計畫開發範圍，後因「蘭城之星」計畫取消，交由台鐵局資產開發中心花蓮營業所2019年底辦理招商活化，參考最有利標方式，希望引入最優廠商參與開發啟動整體區域的再發展。

    台鐵局說，這筆土地鄰近幾米公園和丟丟噹森林廣場，前後臨宜興路一段及和睦路格局方正，將觀光旅遊熱點結合為一區，是極佳的商業選擇地點。

    台鐵局指出，花蓮營業所積極招商下，2020年3月由在地優良企業金卯事業有限公司所提企畫書獲得遴選委員青睞脫穎而出，盼打造出別具特色的溪北「爾本生活圈」。

    台鐵表示，廣場店家主要以國內外知名的餐飲、生活品牌為主，包括壽司郎、宜得利家居、大創、OWNDAYS 眼鏡、特力屋、星巴克、築間幸福鍋物、築間有之和牛、滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋、阿默蛋糕、KANGOL、 NCAA 服飾、富士按摩椅、AUPING 歐品家具、立達 3C、RAGAZZA 珠寶、花漾森林手作坊、糧倉牛舍美式牛排、雞同鴨講餐飲、冰雪冰品、費生恩精油、昀頂咖啡、蘭月食品等。鄰近周邊停車空間有近450個車位。

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