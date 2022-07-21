陸續到位！民進黨徵召莊謦宇選壯圍鄉長 礁溪鄉將出爐

民進黨宜蘭縣黨部徵召莊謦宇角逐年底壯圍鄉長選戰。（記者蔡昀容攝）

2022/07/21 14:46

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣10個平地鄉鎮市，民進黨尚未提名壯圍、礁溪鄉長人選，今天民進黨宜蘭縣黨部宣布，徵召宜蘭縣長參選人、宜蘭市長江聰淵的秘書莊謦宇，角逐年底壯圍鄉長選戰，黨部也透露，礁溪人選目前徵詢中，原則上，下週會有結果。

民進黨宜蘭縣黨部今天在壯圍永惠廟宣布，徵召35歲莊謦宇參選壯圍鄉長。莊謦宇表示，他出身壯圍，從未離開這片土地，退伍後跟著江聰淵在市公所服務，至今8年，在江身邊學習魄力、執行力和遠見，會將學到的東西帶來壯圍鄉。

莊謦宇認為，壯圍鄉長期以來都沒有改變，是高齡化生態，政治可以讓年輕人來做做看，才可能出現改變，他會一步一腳印，以「永續治理」、「振興觀光」、「活化產業」、「完善交通」、「友善社福」及「多元文教」等六大主軸，配合江聰淵的縣政，讓壯圍變成有希望的地方。

江聰淵說，莊謦宇經過市公所歷練，對行政事務有概念，對地方治理也有想法，經思考決定參與壯圍鄉長選戰，他交付莊謦宇多項任務，例如一個月內提出壯圍所需的重大政策，向中央爭取，並落實總統蔡英文下修18歲公民權的任務，衝高壯圍鄉18歲投票率，「年輕人是我們的未來，壯圍有很多發揮的空間。」

縣黨部主委陳俊宇分析，壯圍鄉長近3屆由國民黨拿下，是艱困選區，但長期來看，選民投票跳脫黨派，例如總統蔡英文的得票率，在縣內排名第三，超過半數，選民結構不見得藍大於綠，期待莊謦宇提出鄉親能認同的意見，翻轉選情，也與江聰淵互相拉抬選情。

現任壯圍鄉長沈清山則力求連任，他表示，政黨難免會推出人選，他秉持信念，做一個「全民鄉長」，各種意見都要聆聽，不分黨派，希望選舉過程良性競爭，大家都是壯圍鄉親，選舉結束後，大家還是要好好為壯圍打拚建設。

宜蘭縣共12個鄉鎮市。山地鄉大同、南澳是民進黨的艱困選區，民進黨長期多與理念相近的候選人結盟，而非推出候選人；扣除山地鄉，礁溪目前尚未有人選出爐，陳俊宇表示，原則上，下週礁溪鄉長人選會定案，目前尚在徵詢中，不管最後有沒有成，都希望有適當人選參選礁溪。國民黨目前在五結、冬山沒有候選人，國民黨宜蘭縣黨部表示，目前尚在徵詢中。

十二鄉鎮市長選舉參選人，藍綠白的部分，宜蘭市有賴瑞鼎（民進黨）、陳美玲（國民黨）、李家豪（民眾黨）；頭城鎮林瑞文（民）、蔡文益（國）；礁溪鄉張永德（國，現任）；員山鄉張宜樺（國，現任）、黃福生（民）；羅東鎮吳秋齡（國，現任）、黃適超（民）；五結鄉歐志銘（民）；冬山鄉林峻輔（民，現任）；三星鄉李志鏞（國，現任）、黃錫墉（民）；蘇澳鎮李明哲（民，現任）、簡銘翔（國）；大同鄉何勝立（國，現任）；南澳李勝雄（國，現任）。

民進黨壯圍鄉長參選人莊謦宇，過去8年擔任宜蘭市長江聰淵秘書，江聰淵今天出面力挺站台。（記者蔡昀容攝）

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