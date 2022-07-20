宜蘭持槍擄人案》警拘提漏網之魚 起出長槍與88顆子彈

警方在鄭嫌車內起獲長槍與子彈。（圖由警方提供）

2022/07/20 15:06

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉日前發生債務糾紛引來黑幫持槍擄人案，警方逮捕六名嫌犯後，昨天再到桃園拘提鄭姓共犯，在馬路攔車攻堅逮人，鄭男BMW車內藏著長槍1把、滅音管1支，子彈88顆，宛如小型行動軍火庫，警訊後將全案漏網之魚移送法辦。

宜蘭縣廖姓被害人因債務糾紛，11日被人持槍強押上車，蘇澳警分局與宜蘭刑大獲報，在冬山鄉攔下4輛自小客車盤查，對方欲倒車拒檢，警方以優勢警力控制現場，救出遭強押的被害人，查獲改造長、短槍各1枝、空氣槍2枝、子彈47顆等證物。

張姓主嫌共6人被帶回偵訊，嫌犯疑為竹聯幫明仁會成員，其中張姓主嫌等3人被羈押禁見，警方專案小組溯源擴大偵辦，查出另有47歲鄭姓共犯在逃，昨天持宜蘭地檢署檢察官核發的拘票，前往桃園拘提鄭姓嫌犯。

持有槍毒的鄭男見到警方一度拒捕，在專案小組攻堅下就逮，警方起獲長槍1把、子彈88顆、滅音管1支、大麻5包、安非他命3包、毒品吸食器具等證物，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

11日案發當時，廖姓被害人被嫌犯用手銬、腳鐐綑綁車內，身體有明顯遭凌虐毆打傷痕，所幸警方及時營救保住性命。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

宜縣冬山鄉日前發生債務糾紛引來黑幫持槍擄人案，警方昨再到桃園拘提在逃的鄭姓共犯（中）。（圖由警方提供）

警方在鄭嫌BMW車內起出長槍、滅音器。（圖由警方提供）

警方查扣88顆子彈。（圖由警方提供）

警方將鄭嫌壓制在地。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法