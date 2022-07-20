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    首頁　>　宜蘭縣

    宜縣長選舉看板戰 藍攻江聰淵盜採砂石、綠回擊林姿妙貪污聲押

    藍、綠看板大戰，國民黨攻江聰淵盜採砂石；民進黨反擊林姿妙貪污被聲押。（民眾提供，合成照）

    藍、綠看板大戰，國民黨攻江聰淵盜採砂石；民進黨反擊林姿妙貪污被聲押。（民眾提供，合成照）

    2022/07/20 15:57

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣藍、綠陣營，最近都在街頭立起巨型看板，國民黨攻擊江聰淵盜採砂石被判刑，民進黨反擊林姿妙貪污被聲押；兩陣營各自展開攻防，強調自己所立看板都是事實，可受公評，也互批彼此手法是不道德，刻意誤導選民。

    前陣子，宜蘭縣各鄉鎮市街頭，陸續出現「江聰淵指示超挖，盜採砂石判刑坐牢，重返宜蘭榮耀？」的看板，署名國民黨宜蘭縣議會黨團；這兩天，則出現「林姿妙，官邸被搜查，貪污被聲押，辜負宜蘭人」看板，署名民進黨宜蘭縣議會黨團。藍、綠陣營掀起看板大戰。

    江聰淵競選辦公室執行總幹事邱嘉進說，林姿妙被搜索迄今，案件偵辦已逾半年，縣民很關心，地方也多所討論，但林姿妙一再迴避問題，不願對外說明，希望司法單位能儘速給人民一個交代，看板內容都是事實，歷任縣長從未有過涉嫌貪污被法辦，林姿妙當然辜負宜蘭人。

    至於江聰淵「盜採砂石案」，邱嘉進指出，國民黨用扭曲事實的內容懸掛看板誤導民眾，這是不道德的，這是25年前的案子，江也多次說明，勇於承擔責任，歷次選舉都被攻擊，也都通過選民檢驗，國民黨再次以陳年舊案來打烏賊戰，其實是心虛表現，因為林姿妙的官司面臨起訴的可能，所以刻意採取這種模糊與轉移焦點的策略。

    林姿妙競選發言人黃琤婷說，國民黨立的看板都是事實，江確實被判刑關了3個月，過去怎樣沒有什麼關係，重點是江一直閃躲、迴避，把責任推給別人，說法官誤判、說替工人承擔，完全不坦白且沒有檢討，要選縣長必須學習負責任的態度，不要迴避。

    至於民進黨立的看板，黃琤婷指出，林姿妙與江聰淵都應該被檢視，但必須用同樣的標準來檢驗，不應該未審先判，民進黨用一個偵查中尚未起訴的案子進行抹黑，這是很不道德的。

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