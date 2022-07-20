宜蘭頒模範公務員、績優人員 「無聲的工程」被看見

宜蘭縣消防局員山分隊員林耿立獲績優人員。（記者蔡昀容攝）

2022/07/20 13:45

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣2022年模範公務人員及績優人員頒獎典禮今（20日）舉行，水利資源處長李岳儒等6人獲模範公務員，勞資關係科長黃秀靜、員山消防分隊員林耿立等共19人獲績優人員。其中，李岳儒也獲縣府唯一推薦，參加全國模範公務員、傑出人員貢獻獎選拔，他形容，水資處負責汙水下水道等工程，是「無聲」的工程，能有這般成績，要歸功於同仁努力。

李岳儒這次獲模範公務人員，2001年任公務員，分發到台北縣政府建設局，2009年商調回宜蘭縣政府，擔任過觀光行銷科長、新聞科長、工旅處正副處長、縣府秘書，2019年任水資處長至今，他的任內，水資處工程獲得4座行政院公共工程委員會金質獎、1座財政部促參金擘獎、2座水利署水環境大賞，他對此表示，「能有這樣的成績，歸功於縣府同仁的努力」。

李岳儒形容，水資處負責汙水下水道等工程，是「無聲」的工程，不會被注意到，但對一座進步的城市來說非常重要，這段期間，他把許多非工程的思維帶到工程裡，讓工程與生態環境結合、對話，規劃工程時也把人文面向納入考量。

對於得獎，李岳儒表示，保持平常心，這是國家賦予公務員的責任，本應要求自己把工作做好，他的座右銘是「用民意代表的心情當公務員」、「以政務官的思維做事務官」，用人民的角度思考，用政務官長遠的視野去推動縣政，法規如有不足之處，要去思考改變。

勞資關係科長黃秀靜獲績優人員，協助成立縣內第三間庇護工場「玩美布工坊」，讓身心障礙者有學習、訓練和就業機會而得獎，此外，疫情期間勞資糾紛多，黃秀靜能站在勞資雙方立場，感同身受，解決問題，有一次遇到麵線業者因疫情生意不好，來詢問創業補助，黃秀靜自掏腰包買了60份麵線，除了給店家鼓勵，也慰勞忙碌的同事。

員山消防分隊員林耿立獲績優人員，參與南方澳斷橋、黑鷹直升機失事、普悠瑪出軌、支援花蓮震災等重大救災，疫情期間擔任確診者專責救護，並有救回無生命跡象患者的經驗。林耿立表示，人命很微小，重大災害下，背後都是團隊所有人努力，保護人民生命財產安全，謝謝長官鼓勵推薦，把榮耀獻給宜蘭縣消防局。

宜蘭縣政府勞工處勞資關係科長黃秀靜獲績優人員。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒獲模範公務人員。（記者蔡昀容攝）

宜蘭縣2022年模範公務人員及績優人員頒獎典禮，6人獲模範公務員，19人獲績優人員。（記者蔡昀容攝）

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