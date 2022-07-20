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    林姿妙確診後首露面 視訊祝賀25名模範公務人員及績優人員

    宜蘭縣政府人事處科員李曉筑獲績優人員，因無法到場，同事把她的大頭貼印在扇子上，登台代為領獎。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣政府人事處科員李曉筑獲績優人員，因無法到場，同事把她的大頭貼印在扇子上，登台代為領獎。（記者蔡昀容攝）

    2022/07/20 13:27

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣2022年模範公務人員及績優人員頒獎典禮今（20日）舉行，共25人獲獎，各單位動員到現場力挺獲獎同事，尖叫聲、搖鈴聲此起彼落，昨確診的縣長林姿妙視訊露面，致詞祝賀，現場熱鬧。

    縣府各單位、所屬機關及鄉鎮市公所遴選推薦人選，經縣府考績委員會評選後，有25人脫穎而出，今由副縣長林建榮在縣府縣民大廳頒獎，林姿妙確診後透過視訊鏡頭首次露面，她表示，因確診無法到場，但祝福心意不減，謝謝各位同仁為縣政付出。

    模範公務人員有6人獲選，縣府水利資源處長李岳儒、工商旅遊處科長林坤緯、交通處科長李雅蘋、縣警局刑大警務員蔡祥閔、環保局科長簡良達、建設處科長邱程瑋，每人獲頒1獎座、3萬元獎金及公假5日。

    績優人員有19人獲選，水資處科長許敏雄、農業處科員鄭吟秋、勞工處科長黃秀靜、地政處科長葛若虹、秘書處科長邱承君、計劃處科長莊翔筑、主計處科長簡雪芬、人事處科員李曉筑、政風處科長賴小萍、礁溪警分局警員吳文瑜、消防局員山分隊林耿立、衛生局醫師檢驗師林宜姿、財稅局股長陳柏源、文化局約聘人員黃愛惠、羅東地政事務所課員袁德齡、原民所長游淑芬、羅東清潔隊長蔡昭洋、冬山鄉公所約僱人員賴志韋、大同鄉公所課長賴正蘭，每人獲頒1獎狀、5000元等值禮券。

    各單位出奇招力挺獲獎同事。人事處科員李曉筑無法到場，同事貼心把她的大頭貼印成扇子，拿著扇子上台代為領獎；也有不少人上台後，台下同事們奮力尖叫祝賀，頒完獎後衝上台為獲獎人獻花、套花環。

    其中，水利資源處長李岳儒除獲模範公務人員，也是縣府唯一推薦參加全國模範公務員選拔，他形容，水資處負責汙水下水道等工程，是「無聲」的工程，能有這般成績，要歸功於同仁努力。

    宜蘭縣政府2022年模範公務人員及績優人員頒獎典禮熱鬧滾滾，工商旅遊處工商科長林坤緯是獲獎人之一，被鮮花、花環淹沒。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣政府2022年模範公務人員及績優人員頒獎典禮熱鬧滾滾，工商旅遊處工商科長林坤緯是獲獎人之一，被鮮花、花環淹沒。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙確診後透過視訊鏡頭首次公開露面，祝賀獲獎公務人員。 （記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙確診後透過視訊鏡頭首次公開露面，祝賀獲獎公務人員。 （記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒獲模範公務人員，也是縣府唯一推薦參加全國模範公務員選拔，他表示，有這般成績，要歸功於同仁努力。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒獲模範公務人員，也是縣府唯一推薦參加全國模範公務員選拔，他表示，有這般成績，要歸功於同仁努力。（記者蔡昀容攝）

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