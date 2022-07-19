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    中央推幼兒專責醫師制 宜蘭縣涵蓋率近6成

    宜蘭縣參加「幼兒專責醫師計畫」，提供3歲以下兒童照護。（宜蘭縣衛生局提供）

    宜蘭縣參加「幼兒專責醫師計畫」，提供3歲以下兒童照護。（宜蘭縣衛生局提供）

    2022/07/19 16:42

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕針對3歲以下幼兒，衛生福利部推動幼兒專責醫師計畫，2020年首屆試辦，宜蘭縣涵蓋率42.5％，高居全國之冠，目前縣內3歲以下幼兒有8674位，第二屆（橫跨2021年至2022年）涵蓋率達58.75％，宜蘭縣衛生局盼讓每個幼兒都能有專責醫師照顧健康。

    中央2020年試辦「幼兒專責醫師」，有6縣市參加，其中宜蘭縣有23家院所、39位醫師參與，未滿3歲共9753人，核定收案數4140人，涵蓋率42.5％，在試辦縣市中居冠。

    第二屆受疫情影響，2021年10月開始辦理，預計至2022年12月結束，中央採擴大辦理，有10個縣市參加，但針對配合計畫的醫療院所，採更嚴格的條件，宜蘭縣有17家院所、35位醫師參與，未滿3歲共8674人，核定收案數5096人，涵蓋率58.75％，提升16.25％。

    宜蘭縣衛生局長徐迺維表示，未滿3歲幼兒都符合計畫資格，可向合約醫療院所申請收案，希望每一位幼兒都能有一位專責醫師，提供一對一諮詢照護、整體性評估、醫療服務、居家訪視和通報轉介等服務，內容包含兒童的預防保健、預防接種（B肝、水痘、日本腦炎、流感疫苗等）、膽道閉鎖篩檢、牙齒塗氟保健等。

    3歲以下幼兒中，政府另有指定收案對象，相關單位只要獲知幼兒符合指定收案資格，會主動建議並通知衛生局，中央指定周產期高風險孕產婦兒，宜蘭縣增加指定早產兒、領有身心障礙證明者、領有重大傷病卡者、早期療育者、1歲以下有重大醫療病史（如曾進加護病房）、脆弱家庭、兒少保護條件者等。

    徐迺維表示，接下來和縣府教育處、社會處合作，縣內131所公私立托兒所和20所公私立托嬰中心，每個單位都要有一個醫療院所，提供幼兒衛教或諮詢。

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