跟誰講話？ 林姿妙防疫記者會鏡頭外蹦出「我阿無阿那」 縣府給答案了

宜蘭縣防疫記者會由縣長林姿妙主持。 （圖擷取自防疫記者會）

2022/07/18 16:58

〔記者游明金／宜蘭報導〕「我阿無阿那（我又沒怎麼樣）！」宜蘭縣長林姿妙今天召開防疫記者會，縣衛生局長徐迺維在說明疫情狀況時，林姿妙當時未在直播鏡頭裡，但隱約聽到旁邊有人跟她對話，突然間林姿妙蹦出一句「我阿無阿那」，很多人好奇，林姿妙是在講什麼事，到底是在跟誰講話？

縣府說明，當時工作人員覺得縣長喉嚨「卡卡」的，上前問縣長是不是不舒服，要不要喝水？縣長說「我阿無阿那」，過程就這麼簡單。

宜蘭縣流行疫情指揮中心防疫記者會均採線上方式，今天下午3點舉行，僅縣長林姿妙、副縣長林建榮、衛生局長徐迺維參加。林姿妙照本宣科唸完稿子後，由徐迺維補充說明疫情狀況，此時林姿妙已跳出鏡頭外，旁邊突然有講話聲音，多數聲音被徐迺維的聲音遮蔽掩蓋，但很清楚聽到林姿妙無奈的說「我阿無阿那（我又沒怎樣）」。

民進黨議會黨團陳俊宇說，林姿妙主持防疫記者會每天照稿子唸，完全只有「讀稿機」功能，而在衛生局長說明疫情狀況時，還不認真聽、不作功課，在防疫記者會還可以聊無關防疫的事情，這種防疫態度漫不經心，應付了事。

陳俊宇也質疑，林姿妙到底是和誰在講話，怎會有人闖進直播會場跟林姿妙講話，「我阿無阿那」到底是什麼情況，希望林姿妙能夠說清楚。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法