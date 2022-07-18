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    蔣渭水宜蘭行跡導覽 搭著幾米巴士穿越時空

    宜蘭市公所推出「蔣渭水宜蘭行跡導覽活動」，搭上幾米巴士穿越時空。（宜蘭市公所提供）

    宜蘭市公所推出「蔣渭水宜蘭行跡導覽活動」，搭上幾米巴士穿越時空。（宜蘭市公所提供）

    2022/07/18 14:19

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市公所將於7月23日（週六）及24日（週日）規劃2天4個場次的「蔣渭水宜蘭行跡導覽活動」，走訪日治時期民主運動先驅蔣渭水醫師曾經活動的軌跡，並結合舊城老字號商家，穿越時空看見百年蘭城。

    報名時間19日下午1時起至21日下午5時，活動免費，僅需繳交保證金200元，參加活動當日全額退還，每場次導覽報名上限僅15人，請把握機會報名

    蔣渭水是宜蘭人，日治時期創辦台灣文化協會與台灣民眾黨，是反對殖民統治運動代表性人物，也被認為是台灣民主運動先驅與民族運動者。

    宜蘭市李科永紀念圖書館策畫「當讀報聲響起-蔣渭水紀念特展」，盼能夠過常設展覽空間，增加大眾對蔣渭水的了解。為延續展覽能量，市公所也印製了「宜蘭市蔣渭水行跡導覽地圖」，精選18處與蔣渭水密切相關地點，呈現社會運動軌跡。

    市公所也推出導覽活動，以趣味形式走讀蔣渭水宜蘭行跡，並邀請地方文史專家解說，帶著地圖登上幾米巴士，探索宜蘭舊城的社會運動百年風華。

    導覽走讀的路線，包含全國第一座縣定古蹟碧霞宮，以及國家級古蹟昭應宮、宜蘭城隍廟等；走訪蔣渭水故居「雲仙老屋」，及曾與蔣渭水共事的陳金波醫師「太平醫院」舊址，市區漫步，了解歷史也感受古蹟之美。

    此外，歷經百年時光的「廣生藥房」、「振地餅舖」2間傳統老店，也是此次走讀體驗過程，藥籤與傳統甜點嘗試，值得品味與記憶。

    宜蘭市長江聰淵說，今日民主，是前人辛勤奮鬥所換來的成果，導覽活動除了對蔣渭水和蘭城歷史介紹，也加入「集章尋寶」趣味互動，在暑假期間提供親子共學機會，也是一趟輕旅行。

    宜蘭市公所推出「蔣渭水宜蘭行跡導覽活動」，將走訪蔣渭水故居等地點。（資料照）

    宜蘭市公所推出「蔣渭水宜蘭行跡導覽活動」，將走訪蔣渭水故居等地點。（資料照）

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