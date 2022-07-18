揭開全國3大秘湯示範區神秘面紗 宜蘭碧候溫泉7/19營運

南澳鄉碧候溫泉營運後增添一處山林泡湯秘境。（圖由宜蘭縣政府提供）

2022/07/18 14:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉今天舉辦開幕啟用典禮，用原住民獵刀砍斷黃藤，象徵排除萬難合力促成開園，當地泉質屬於碳酸氫納泉，採露天風呂形式設計，被行政院原民會列為全國原住民部落3大秘湯示範區之一，明天（19日）對外營運。

南澳鄉碧候溫泉占地1.7公頃，斥資8300萬元設置，2019年3月便完工驗收，因關係部落爭議延至今天才辦理開幕，啟用典禮安排獵刀砍黃藤橋段，黃藤是原住民族重要纖維料作物，莖部強韌富有彈性，這項儀式代表原民會、宜蘭縣政府、南澳鄉公所齊心合力，展現解決困難的毅力與決心。

碧候溫泉透明無色無味，泉溫40到50度，規劃有6間秘湯（家庭式湯屋）、露天風呂男女湯各一間、露天SPA大池2座及小池6座，營運後增添一處山林泡湯秘境。

園區除了泡湯，地方農漁特產及文創品也可進駐販賣，宜蘭縣長林姿妙歡迎大家到碧候溫泉泡湯，品嘗部落美食，體驗原鄉的大自然山林美景。

碧候溫泉現由宜蘭縣政府管理，營運時間上午9點到下午4點半，入園免門票，秘湯每間200元，露天風呂與露天SPA池全票80元，南澳鄉碧候村民使用露天風呂、露天SPA池免費，園區有29個小客車停車位，每小時收取50元停車費。

南澳鄉碧候溫泉今天舉辦開幕啟用典禮，安排獵刀砍黃藤橋段。（圖由宜蘭縣政府提供）

碧候溫泉被原民會列為全國原住民部落三大秘湯示範區之一。（圖由宜蘭縣政府提供）

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