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    首頁　>　宜蘭縣

    宜縣BMW強盜案 非搜索對象卻坦承犯案獲減刑判5年

    宜縣吳姓男子（右）持刀潛入林姓女子BMW車內埋伏洗劫8萬元，落網後供出犯案工具。（警方提供）

    宜縣吳姓男子（右）持刀潛入林姓女子BMW車內埋伏洗劫8萬元，落網後供出犯案工具。（警方提供）

    2022/07/17 20:01

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕擔任客運司機的宜蘭縣吳姓男子，持刀潛入林姓女子BMW車內埋伏洗劫8萬元，警方原本鎖定他的胞弟執行搜索，吳男自爆是他所為，觸犯7年以上刑期的攜帶兇器強盜罪，但法官認定在警方查明前坦承犯行，符合自首要件減輕其刑，判處5年徒刑。

    去年12月1日，41歲林姓女子駕駛BMW到朋友家打牌，車子停在員山鄉金山西路，當天清晨三點多，住在附近的32歲吳姓男子，上前拉動門把發現未上鎖，便持刀潛入車內後座埋伏伺機而動。

    1個小時後，林女打完牌要開車回家，上車關車門時，藏在後座的吳男，亮出28公分長刀子頂住她的脖子，喝令開到宜蘭運動公園要求交出財物，林女拿出8萬元，吳恫嚇說，「妳的命只值8萬元嗎」，林女告知郵局還有存款，便轉往宜蘭市一家郵局提領，林女趁著下車提款空檔逃跑求救。

    警方獲報後過濾監視畫面，懷疑吳男胞弟涉案，搜索票所載嫌疑人也是吳的胞弟，專案小組到住處搜索時，吳男承認監視器錄影擷取畫面上的人是他，隨即帶回偵訊，起出作案用的刀子、手套等作案工具，訊後移送法辦，被檢察官起訴。

    判決書指出，吳男好賭成性，積欠大筆債務，竟於深夜持刀犯下強盜案，案發後，在警方仍未掌握其有嫌疑人身分前，主動坦承為本案犯嫌，向員警說出犯罪事實，符合自首規定減輕其刑，宜蘭地方法院審結，判他5年徒刑，可上訴。

    吳姓男子（左）帶領警方起出棄置草叢的作案工具。（警方提供）

    吳姓男子（左）帶領警方起出棄置草叢的作案工具。（警方提供）

    吳姓男子犯案後，警方起出刀子、手套等作案工具。（警方提供）

    吳姓男子犯案後，警方起出刀子、手套等作案工具。（警方提供）

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