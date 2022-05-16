宜縣議員批農舍政策反覆「甩鍋基層」 農業處：從未改變

宜蘭縣農舍興建審查又起爭議，民進黨議員批縣府政策反覆，甩鍋不負責任。（資料照）

2022/05/16 20:07

〔記者游明金／宜蘭報導〕月前曾外傳宜蘭縣政府從嚴審查興建農舍資格，只要是同鄉鎮或車程30分鐘內有房屋或建地，就駁回申請，縣府澄清絕無此事。民進黨議員陳文昌、呂惠卿批縣府不誠實，甩鍋基層。縣府農業處長康立和重申，農舍審查方式與准駁原則都沒有改變，同仁表達不好引起誤會，他願承擔與道歉。

宜蘭縣在2、3月間，坊間有圖卡流傳「農舍戒嚴令」。興建農舍資格審查，原本只要無農舍即可申請興建；當時傳出縣府有新政策，如果同鄉鎮市或以Google地圖查詢，車程30分鐘內有房屋或建地，申請者要提出合理性及必要性說明，否則不可以申請興建農舍。

外傳的「規定」引起農民反彈，縣府當時澄清「未改變興建農舍資格准駁原則」，審查資格都是依照興建農舍辦法，審認有無自用農舍的合理性及必要性，並無因同鄉鎮或30分鐘車程有房屋或建地，即駁回申請，這絕非事實。

縣議會今天進行農業處單位質詢，縣議員呂惠卿、陳文昌批評縣府說謊，當場播放一段錄音；縣府承辦人在回答民眾詢問申請興建農舍資格時，提及除了同鄉鎮，也會看房屋與申請土地的車程距離，會以Google為標準，包括現有房屋與建地，車程30分鐘內距離的話，都沒有興建農舍的合理性與必要性。

陳文昌、呂惠卿質疑，縣府說沒有頒訂農舍新政策，那麼農業處承辦人怎會這樣講？縣長、縣府因農民反彈，事後甩鍋說網路亂講，同仁表達不好引起誤會，把責任推給基層，推給下屬，縣府說謊、不誠實，重大政策是承辦員自己可以決定的嗎？

呂惠卿、陳文昌說，承辦人員會對外這樣講，一定是內部形成政策才會對外發布，而且真的有民眾申請被駁回，也有錄音作為證據，縣府為何不敢承認，政策錯了沒關係，改回來就好，但這過程看到的是縣府不負責任的態度。

農業處長康立和說，現行審查興建農舍資格，仍依照107年2月1日訂定的「宜蘭縣農業用地申請興建農舍審查作業要點」辦理，未新增任何的規定，有關同鄉鎮或30分鐘車程的事，那只是內部討論，並沒有形成共識或政策，同仁講的沒有很清楚，表達不夠完整，他必須承擔責任也願意道歉，絕對沒有怪罪同仁。

康立和強調，並沒有申請人因此被退件，農舍是特許案件，只要能說明合理性與必要性，縣府都會核准，跟原本的規定都一樣，並沒有新的限制或政策。

縣府否認網路流傳的農舍戒嚴令，批評以訛傳訛，誤導視聽。（民眾提供）

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