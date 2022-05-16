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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭+1646 月底前456人符合第4劑施打資格

    宜蘭今天新增確診1646人。（宜蘭縣衛生局提供）

    宜蘭今天新增確診1646人。（宜蘭縣衛生局提供）

    2022/05/16 15:59

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣今天新增1646名確診個案，中央即日起開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，可打第4劑疫苗。宜縣截至5月底前，縣內共有456位民眾符合資格，縣府已通知他們，請縣民儘速至合約院所或快打站施打。

    宜縣累積確診人數已達1萬7257人，陽性率也不斷攀升；縣衛生局表示，5月15日篩檢陽性率65.53%，近七日平均陽性率44.59%，幾乎是篩檢兩個就一個人確診，病毒就在我們身邊，大家要作好保護。

    中央已宣布自即日起，開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，不論先前劑次接種廠牌，間隔5個月以上，可接種第4劑，接種種類為莫德納疫苗半劑量、BNT疫苗全劑量或高端疫苗全劑量。

    衛生局長徐迺維說，縣內截至5月底前，符合施打對象65歲以上長者有378人、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者有78人，共計456人，請前述民眾儘速至合約院所或快打站施打。

    另外，長照機構的住民因多於1月才施打第3劑，將於6月後陸續符合4劑施打資格，衛生局將依序安排接種服務。縣長林姿妙也再次呼籲，為了維護長者及高風險族群健康，請尚未接種完整疫苗者儘速接種，降低因感染後造成重症、住院或死亡風險。

    縣衛生局表示，校園疫情部分，今天新增確診學生310人、教職員工30人，累計共2815位學生、267位教職員確診。

    目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達83.6%，第二劑涵蓋率為78.9%，第三劑涵蓋率達62.6%。衛生局表示，目前第15波疫苗快打站已開始服務，疫苗種類為莫德納和高端疫苗，且提供第1劑至第4劑服務，請民眾儘快接種完整疫苗。

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    中央開放第4劑施打，宜蘭縣截至5月底前，符合資格民眾有456人。（宜蘭縣衛生局提供）

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    宜蘭縣篩檢陽性率不斷攀升。（宜蘭縣衛生局提供）

    宜蘭縣篩檢陽性率不斷攀升。（宜蘭縣衛生局提供）

    宜縣不明感染源愈來愈多。（宜蘭縣衛生局提供）

    宜縣不明感染源愈來愈多。（宜蘭縣衛生局提供）

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