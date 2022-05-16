民進黨宜縣黨部主委選舉 派系角力牽動2022與2024選舉

民進黨宜蘭縣黨部主委將在5月22日投票，陳俊宇競選連任遇到前主委黃建財挑戰，黨政人士表示，這次選舉牽動年底縣長選舉與2024年總統、立委選舉的佈局。圖為代表民進黨出戰宜蘭縣長的江聰淵。（資料照）

2022/05/16 16:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨宜蘭縣黨部主委將在5月22日投票，陳俊宇競選連任遇到前主委黃建財挑戰，黨政人士表示，這次選舉牽動年底縣長選舉與2024年總統、立委選舉的佈局，各派系展開運作，擴展黨內版圖實力。

黨政人士分析，2022年宜蘭縣長提名過程，原本在2021年初就可以搞定，黨主席蔡英文下鄉黨務座談，第一站就是宜蘭，希望能夠協調出縣長人選，江聰淵當然是首要人選，但上次敗給林姿妙的陳歐珀一直尋求機會，讓整合時間一延再延。畢竟挑戰連任者，民進黨非團結不可能成功。

該名人士說，原本宜蘭縣長林姿妙連任在望，因涉嫌弊案，二度遭檢廉搜索，讓民進黨信心大增，但黨內整合已經逐漸達成共識就是江聰淵，加上提名制度改成徵召之後，讓不斷放出希望初選的「正國會」宜蘭立委陳歐珀，也被迫表態支持江聰淵。

他透露，江聰淵被提名後，黨內希望江聰淵能協助縣黨部在鄉鎮長提名上介入協調，但掌握縣黨部的正國會，主委陳俊宇、立委陳歐珀還有全黨黨代表薛秀穗老公正國會執行長李建興希望透過鄉鎮長的提名上制衡江聰淵，導致新系的反彈。

宜蘭派系人士解釋，原本2020年縣黨部主委是由正國會的陳俊宇獲得新系支持而當選，如今新系轉而支持原屬正國會系統、現被認為是英系的黃建財，加上吳和信退選，也支持黃建財，形成支持江聰淵系統黃建財，對上陳歐珀支持的陳俊宇。

地方人士指出，黃建財原先也是獲得陳歐珀支持當選主委，雖然2018年黃建財輔選陳歐珀競選縣長失利，但2020年陳歐珀在立委選戰勝出，黃建財尋求主委連任，正國會轉而推出陳俊宇出馬，黃建財放棄連任，也埋下黃建財與正國會的恩怨。

該名人士分析，陳歐珀懊惱與縣長寶座失之交臂，但又不希望江聰淵當選縣長，但如果江聰淵縣長失敗，也將是陳歐珀在立委選戰上的競爭對手，成為陳歐珀的兩難。眼前只能掌握縣黨部對未來縣長的制衡與2023年初爭取立委提名的施力點，讓原本單純的黨部主委改選因縣長選舉與立委初選因素導致複雜化。對外形成民進黨內派系惡鬥，反而對江聰淵的縣長選情是扣分。

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