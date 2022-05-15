宜蘭縣+1871！ 林姿妙︰若放寬「3+4」盼中央提供足夠快篩試劑

宜縣今天新增1871個案，宜蘭縣長林姿妙盼中央提供足夠快篩試劑方便購買。（圖由宜蘭縣衛生局提供）

2022/05/15 16:47

首次上稿 15:44

更新時間 16:47

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣今天（15日）新增1871例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，縣長林姿妙透過視訊參與中央防疫會議，建請撥給地方政府足夠快篩試劑，讓大家在各通路方便購買，並改善確診者自主回報系統。

中央流行疫情指揮中心今天邀集各縣市政府召開防疫會議，林姿妙在會中表示，不論政策如何調整，一定要有完整配套措施，如果放寬3+4隔離政策，快篩試劑需求勢必增加，請中央撥給地方政府足夠試劑，在各種通路上架方便購買。

林姿妙說，為了因應快篩試劑不足，宜蘭縣已設置6個社區篩檢站及其他機動性篩檢站，同時增設防疫診，總體量能相當緊繃，必須撥補更多快篩試劑給宜蘭，因應現在面臨的狀況。

有關確診者自主回報系統，林姿妙希望增加預覽與填寫送出後可修改功能，藉此縮短行政流程，減輕公衛人力大量耗損。

校園疫情部分，宜縣今天新增確診學生數202人、教職員工21人，累計2742名學生、216名教職員確診，醫療團隊進入校園為學生接種；縣府衛生局表示，宜縣第15波疫苗快打站開始服務，施打的疫苗種類為莫德納和高端，且提供第一劑至第三劑接種，請鄉親儘快接種完整疫苗。

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宜縣確診個案數。（圖由宜蘭縣衛生局提供）

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宜縣新增1871個武漢肺炎確診個案。（圖由宜蘭縣衛生局提供）

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