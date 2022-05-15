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    宜蘭櫻花陵園 將闢小型家族式墓園

    宜蘭櫻花陵園。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭櫻花陵園。（宜蘭縣政府提供）

    2022/05/15 15:00

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕礁溪鄉匏崙村的「櫻花陵園」，宜蘭縣政府借貸8億元興建，啟用13年來，銷售狀況不佳。縣府表示，每年仍有2、3千萬元收入，自償性還款計畫都在進行中，接下來也會新闢小型家族式墓區，提供民眾更多元選擇，提高購買意願。

    櫻花陵園可俯瞰蘭陽平原、太平洋，遠眺龜山島，最上層的「渭水之丘」更成為網紅景點。但外界評價，塔位銷售狀況不佳，原因包含交通不便、園區午後易起霧、附近電塔有風水疑慮等。

    縣府斥資8億4600萬元興建，2009年啟用，佔地45.6公頃，目前已開發27.6公頃；家族墓972座，售出681座，約70.06％；個人納骨7143位，售出971位，僅13.59％。

    縣議員楊弘旻說，縣府貸款興建櫻花陵園卻虧本，要想辦法來「補洞」，園區還有一些空地，可再做有效利用，員山福園第三期納骨樓就賣得很好。議員陳俊宇則有不同意見，櫻花陵園銷售不佳，別再花錢建設，應思考怎麼行銷。

    縣府分析，各地陸續推出現代化新式納骨塔，影響櫻花陵園個人塔位銷售；另一方面，大型家族墓基、設置位址不符民眾需求，未來會進行評估改善，以提高整體銷售率。

    縣府表示，會在園內未開發且合適的區域，選擇大多數民眾有需求的形式，新闢小型家族式墓區；至於貸款，殯葬管理所的自償性還款計畫，包含櫻花陵園和員山福園三期的貸款，目前尚有約8億9千萬元，每年預計償還5000萬元，2040年還完；櫻花陵園每年約有2至3千萬元收入，福園三期近期開放購買，狀況不錯，有機會提早清償。

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