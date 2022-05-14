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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭增1757確診、1死亡 蘇榮、員榮新增防疫門診

    宜蘭縣提供防疫診的6間醫院。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣提供防疫診的6間醫院。（宜蘭縣政府提供）

    2022/05/14 15:57

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭新增1757例確診，1例死亡，確診數再破單日新高。宜蘭縣原先有四家醫院提供防疫門診，現新增台北榮民總醫院蘇澳分院（蘇榮）及員山分院（員榮），分別於17日、20日起服務民眾；另，第十五波COVID-19疫苗快打站今（14日）起開打。

    新增的死亡個案是名90多歲婦人，有高血壓及糖尿病史，未接種過COVID-19疫苗，平日與兒子同住於外縣市，5月6日因感不適到該縣市醫院就診，5月10日搶救後不治。

    校園疫情方面，新增239名學生、37名教職員工確診，全縣累計共2303名學生、216名教職員確診，多數是家中有人染疫而確診。

    防疫診的服務對象是快篩或PCR陽性，且有就醫需求的民眾，國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、聖母醫院、宜蘭仁愛醫院均已開設，蘇榮、員榮也在戶外新設防疫診間，以兒科與80歲以上患者為優先看診對象，蘇榮17日起提供服務，週二、三、五下午3時至5時，兒科患者限6歲以上；員榮20日起提供服務，週五上午9時至中午12時。

    另，宜蘭縣目前疫苗第一劑涵蓋率83.4%，第二劑78.8%，第三劑62.2%，縣府加開第十五波疫苗快打站，除了今天的五結慈濟接種站，5月21日將於宜蘭慈濟接種站、頭城新建里活動中心、五結慈濟接種站，施打莫德納、高端疫苗，第一劑至第三劑均有提供。

    第十四波快打站的最後兩場，為明（15）日上午8時30分至12時30分在宜蘭市七張社區活動中心，明天上午8時30分至11時30分在冬山鹿埔站。

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    第十五波快打站的地點和時間。（宜蘭縣政府提供）

    第十五波快打站的地點和時間。（宜蘭縣政府提供）

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