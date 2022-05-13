宜縣+1425 宜市持續公共區域清消、由里長提報據點

疫情未歇，宜蘭市持續加強全市清潔消毒工作，目前已完成兩輪。（宜蘭市公所提供）

2022/05/13 16:55

〔記者游明金／宜蘭報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，宜蘭縣今天新增個案1425例，宜縣自4月25日起，已不再公佈確診足跡，但宜蘭市公所清潔隊仍每天持續派員進行全市公共區域環境消毒工作，每一輪由各里長提報5處消毒點，4月28日迄今已完成兩輪消毒作業；市長江聰淵說，未來還會有第三、第四輪的清毒，直到疫情趨緩為止。

市公所表示，疫情未歇，環境消毒相當重要，宜蘭市有38個里，由各里長每一輪提報5個消毒點，例如各里所轄道路、巷弄及住宅區域；重要交通場站（宜蘭火車站、宜蘭轉運站）；大型營業場所（新月廣場周邊）；人潮聚集點（南北館市場、東門夜市、各廟宇）等，由公所持續加強公共場域的預防性消毒工作，降低可能感染，第一輪全市清消作業，從4月28日起至5月3日完成，第二輪從5月4日起至5月9日完成。

市公所今天舉行說明會，市長江聰淵說，新冠肺炎病毒傳播速度不容小覷，市公所清潔隊每日持續針對里長提報的消毒點，進行預防性環境消毒工作，全市已經完成兩輪清消作業，未來還會有第三、第四輪，直到疫情趨緩為止。

市公所表示，除公共區域，社區與室內環境消毒清潔也十分重要，呼籲大家主動落實定期清消，店家務必自主加強內部消毒；個人部分，也要做好自我防護，戴口罩、勤洗手，保護自己也守護他人。

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宜蘭市公所今天舉辦說明會，說明全市消毒作業，也號召市民一起防疫。（宜蘭市公所提供）

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