宜蘭提議立法院遷到宜蘭後站、中興文創 游錫堃：持開放態度

立法院長游錫堃（左）拜會宜蘭縣政府，聽取立法院遷址簡報，右為宜蘭縣長林姿妙。（記者蔡昀容攝）

2022/05/12 18:08

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕立法院遷址地點，各界提出27個地點，宜蘭縣立委陳歐珀提2處，宜蘭市健康休閒專用區（位在宜蘭火車站後方）、中興文化創意產業園區。今天立法院長游錫堃到縣政府拜訪縣長林姿妙，聽取說明。身為宜蘭人，游錫堃說，他對宜蘭有感情，但一切循程序，理性評估，持開放態度。

游錫堃說，立法院現址60年前是一所中學舊校舍，原本是要給學生學習使用，後來作議事使用，現在建築老舊、管線凌亂，用途與原先不太一樣，早在30年前就曾討論遷址；1998年再討論一次，甚至編列241億元，後來因故未遷成。

游錫堃說，遷址建議，台北市有11處、新北市5處、台中市7處、彰化縣2處、宜蘭縣2處，經諮詢委員會選出3或5案，再送院會通過，他到這些地點的所在縣市政府拜訪，今天是最後一站。他強調，他的選址態度是開放的，不會因為自己是宜蘭人就選擇宜蘭，立法院是合議制，選擇何處會經過理性評估。

林姿妙則說，宜蘭會積極爭取，且熱烈歡迎，希望透過立法院設址到宜蘭，增加地方與中央的聯繫，帶動地方發展，人才留在宜蘭縣。

宜蘭縣政府簡報說明備選位址，宜蘭火車站後方的宜蘭市健康休閒專用區，交通便利，未來高鐵延伸到宜蘭站，台北到宜蘭站僅19分鐘；7.36公頃屬於退輔會，1.3公頃屬於縣府，建蔽率50％，容積率220％。

而五結鄉中興文化創意產業園區位置在宜蘭縣中心點，區塊完整，縣府提出文創一「A區」、文創四「單元3」、「單元4」共3塊土地，現為停車場及土地處分前的公共設施施工，近7公頃，文創一的建蔽率70％，容積率90％；文創四的建蔽率60％，容積率240％。

宜蘭縣政府針對宜蘭市健康休閒專用區、中興文化創意產業園區進行簡報。（記者蔡昀容攝）

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