為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭提議立法院遷到宜蘭後站、中興文創 游錫堃：持開放態度

    立法院長游錫堃（左）拜會宜蘭縣政府，聽取立法院遷址簡報，右為宜蘭縣長林姿妙。（記者蔡昀容攝）

    立法院長游錫堃（左）拜會宜蘭縣政府，聽取立法院遷址簡報，右為宜蘭縣長林姿妙。（記者蔡昀容攝）

    2022/05/12 18:08

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕立法院遷址地點，各界提出27個地點，宜蘭縣立委陳歐珀提2處，宜蘭市健康休閒專用區（位在宜蘭火車站後方）、中興文化創意產業園區。今天立法院長游錫堃到縣政府拜訪縣長林姿妙，聽取說明。身為宜蘭人，游錫堃說，他對宜蘭有感情，但一切循程序，理性評估，持開放態度。

    游錫堃說，立法院現址60年前是一所中學舊校舍，原本是要給學生學習使用，後來作議事使用，現在建築老舊、管線凌亂，用途與原先不太一樣，早在30年前就曾討論遷址；1998年再討論一次，甚至編列241億元，後來因故未遷成。

    游錫堃說，遷址建議，台北市有11處、新北市5處、台中市7處、彰化縣2處、宜蘭縣2處，經諮詢委員會選出3或5案，再送院會通過，他到這些地點的所在縣市政府拜訪，今天是最後一站。他強調，他的選址態度是開放的，不會因為自己是宜蘭人就選擇宜蘭，立法院是合議制，選擇何處會經過理性評估。

    林姿妙則說，宜蘭會積極爭取，且熱烈歡迎，希望透過立法院設址到宜蘭，增加地方與中央的聯繫，帶動地方發展，人才留在宜蘭縣。

    宜蘭縣政府簡報說明備選位址，宜蘭火車站後方的宜蘭市健康休閒專用區，交通便利，未來高鐵延伸到宜蘭站，台北到宜蘭站僅19分鐘；7.36公頃屬於退輔會，1.3公頃屬於縣府，建蔽率50％，容積率220％。

    而五結鄉中興文化創意產業園區位置在宜蘭縣中心點，區塊完整，縣府提出文創一「A區」、文創四「單元3」、「單元4」共3塊土地，現為停車場及土地處分前的公共設施施工，近7公頃，文創一的建蔽率70％，容積率90％；文創四的建蔽率60％，容積率240％。

    宜蘭縣政府針對宜蘭市健康休閒專用區、中興文化創意產業園區進行簡報。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣政府針對宜蘭市健康休閒專用區、中興文化創意產業園區進行簡報。（記者蔡昀容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    經濟間諜祭重刑 立院拚月底前三讀
    2022/05/07 05:30

    經濟間諜祭重刑 立院拚月底前三讀
    彰化提2地區供立院遷建 游錫堃：要蓋出嫓美「美國會山莊」氣勢
    2022/05/05 17:13

    彰化提2地區供立院遷建 游錫堃：要蓋出嫓美「美國會山莊」氣勢

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    游錫堃拜會談立法院遷建 盧秀燕：極力爭取遷建台中 6地點供選擇
    2022/05/05 13:02

    游錫堃拜會談立法院遷建 盧秀燕：極力爭取遷建台中 6地點供選擇
    立法院遷建地點新北占1處 台北看守所納入選址評估
    2022/04/25 10:51

    立法院遷建地點新北占1處 台北看守所納入選址評估

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    游錫堃拋中正紀念堂是國會遷建選項 蔣萬安：大家理性溝通
    2022/04/21 10:24

    游錫堃拋中正紀念堂是國會遷建選項 蔣萬安：大家理性溝通
    立法院遷建？改建？ 游錫堃：或許要20年但總要有開端
    2022/03/31 18:45

    立法院遷建？改建？ 游錫堃：或許要20年但總要有開端
    宜蘭縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播