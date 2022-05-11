設計「智能型船梯」讓乘客輕鬆上下船 蘇澳海事奪全國首獎

蘇澳海事學生李弘禹（左起）、陳庭恩、黃釋影的「船舶智能梯口設計」，勇奪全國海事群創意組比賽第一名。（記者江志雄攝）

2022/05/11 18:42

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國國立蘇澳高級海事水產職業學校學生去年到高雄登船實習，發現船舶使用人力移動式登船梯，乘客拎著行李上下船相當吃力，於是參考電動手扶梯原理設計出「智能型船梯」，讓乘客站在自動輸送帶與行李一同上船，兼具便利與安全性，作品參加全國賽摘冠。

蘇澳海事上週參加全國高中專題及創意製作競賽，摘下2項第一名、1項第二名，學校師生引以為榮，校長陳永峰今天接見得獎學生，期許他們再接再厲。

蘇海得獎成績如下：海事群專題組第一名：學生周志璿、洪奕傑的「船舶引擎消音器製作與探討」，海事群創意組第一名：學生李弘禹、陳庭恩、黃釋影的「船舶智能梯口設計」，水產群創意組第二名：學生陳韋楨、蕭錚、林均正的「Never refuse to reuse-轉廢為寶」。

「船舶智能梯口設計」作品從乘客的便利與安全性出發，李弘禹等3人察覺國內船舶使用的人力移動式登船梯，乘客必須爬梯上船，如果拎著沉重行李會相當吃力，他們參考電動手扶梯原理，在底部鋪設自動輸送袋，啟動開關後，踏上去就能上下船，適用於遊艇、郵輪等運輸船舶。

發想學生之一的陳庭恩說，「船舶智能梯口設計」固定在船上，船舶靠岸後，工作人員透過遙控器調整登船梯升降，讓乘客上下船沒有負擔。

蘇海參加全國高中專題及創意製作競賽表現亮眼，校長陳永峰（前排左2）期勉得獎學生再接再厲。（記者江志雄攝）

屬於智能型船梯的「船舶智能梯口設計」作品，參考電動手扶梯原理設計。（記者江志雄攝）

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