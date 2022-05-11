宜蘭+979！ 4醫院開防疫門診 提供篩檢陽性者就醫需求

國立陽明交通大學附設醫院。（資料照，記者蔡昀容攝）

2022/05/11 15:42

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣新增979名確診，累計9216例。宜蘭縣政府宣布，國立陽明交通大學附設醫院、羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、宜蘭仁愛醫院，即日起陸續開設防疫門診，服務快篩或PCR陽性且有就醫需求的民眾。

縣府表示，陽明交大、博愛、聖母、仁愛醫院的防疫門診，皆以兒科患者優先看診；另，博愛、聖母及仁愛醫院增加80歲以上長者也可優先看診。

4家醫院防疫門診時段，陽明交大附醫是週一至週五下午2時至6時；博愛醫院是週一至週日下午2時至6時；聖母醫院是週一至週五下午2時至5時；仁愛醫院是週三、週四、週五的下午2時30分至下午5時30分。

疫情方面，新增224名學生、16名教職員工確診，累計1616名學生、132名教職員確診。縣府與醫療團隊已開始到各國小施打6-11歲莫德納疫苗，籲請家長評估孩子的身體狀況，決定是否施打疫苗。

宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率83%，第二劑78.6%，第三劑61.7%。第14波快打站已陸續提供服務至5月15日。

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