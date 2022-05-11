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    首頁　>　宜蘭縣

    男酒駕撞死人肇逃再返現場查看被逮！ 死者孕妻泣：毀掉一個家庭

    車禍現場。（記者江志雄翻攝）

    車禍現場。（記者江志雄翻攝）

    2022/05/11 11:57

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮昨晚發生酒後肇逃死亡車禍，被撞路人30歲林姓男子送醫不治，小客車李姓駕駛事後折返察看，被眼尖警方查獲；死者育有1歲半女兒，擔任護理師妻子懷胎6個月，林妻痛罵「酒駕毀了一個家庭，害她肚子裡孩子見不到父親」。

    羅東鎮中山路一段昨晚10點多發生車禍，警方到場發現林姓男子倒臥路旁，通知救護車送醫，處理過程中，47歲李姓男子駕駛銀色小客車前往察看，在場警員目擊小客車擋風玻璃凹陷破裂，右前保險桿損毀，上前攔查後查出李男涉案，酒測值0.8毫克，已超過安全標準值。

    警方調查，案發當時，林姓男子往羅東市區方向行走，李姓男子駕駛的車輛與林男同向，疑似從後追撞，造成死者受傷倒地，李男隨即駛離現場，警方比對相關跡證，認定他涉嫌酒後肇逃。

    死者林姓男子是名機械維修員，妻子陳小姐在新北市擔任護理師，林男昨晚開車載女兒打完預防針返家後，獨自步行出門到羅東轉運站牽機車，要趕往公司加班，由於手機定位在同個地點未移動，妻子打電話問個究竟，想不到竟是警察接電話，被告知丈夫發生車禍。

    林男與陳姓妻子結婚3年，育有一名女兒，陳女肚子裡男嬰預產期在9月，還沒出生爸爸就遇上死劫，父子倆無緣見面，她受訪時痛斥「酒駕毀了一個家庭，害她肚子裡孩子見不到父親，她還有一個1歲半女兒，接下來的生活該怎麼辦。」

    涉案李姓男子酒後肇逃重返現場，被警方發現查獲，宛如自投羅網，警訊後依公共危險罪移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    肇事的小客車右前保險桿損毀。（記者江志雄翻攝）

    肇事的小客車右前保險桿損毀。（記者江志雄翻攝）

    案發後，肇事車輛被警方查扣。（記者江志雄翻攝）

    案發後，肇事車輛被警方查扣。（記者江志雄翻攝）

    羅東鎮昨晚發生酒後肇逃死亡車禍，小客車李姓駕駛（中）事後折返察看，被眼尖警方查獲。（記者江志雄翻攝）

    羅東鎮昨晚發生酒後肇逃死亡車禍，小客車李姓駕駛（中）事後折返察看，被眼尖警方查獲。（記者江志雄翻攝）

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