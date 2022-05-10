為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    院生與工作人員6成染疫 宜蘭縣某身障機構否認延誤告知家屬

    宜縣一家身障機構爆發群聚感染，院內人員有6成染疫，院方加強清消。（記者江志雄翻攝）

    宜縣一家身障機構爆發群聚感染，院內人員有6成染疫，院方加強清消。（記者江志雄翻攝）

    2022/05/10 18:22

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一家身障機構爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，院生與工作人員共39人染疫，相當於全院人員約60％確診，有人投訴，抱怨延誤告知院生家屬；院方今天發表聲明，強調已第一時間通知家屬，指控內容不是事實。

    院方聲明指出，本月2日傍晚有名院生出現咳嗽症狀，經過快篩陽性，3日通報主管機關、全院清消、院生與工作人員全面快篩，4日PCR確診的工作人員居家隔離，確診院生就地隔離並通知家屬，7日由醫療團隊進駐作PCR，根據統計，41名院生中累計31人確診，25名工作人員有8人確診，全院確診率約60％。

    院方表示，4日便針對陽性個案向家屬說明，8日因確診數激增，透過LINE群組告知，同時逐一回覆院生身體狀況，並非投訴者所指8日才通知家屬。

    院方啟動防疫措施，包括確診及未確診院生安置不同樓層，院生每天健康監測，同步向家屬回報，若有症狀聯繫醫師視訊診療，院內定時清消。

    宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡說，縣府接獲通報後，要求身障機構分艙分流、落實清消，並提供防護衣、快篩試劑、N95口罩，再由衛生局安排醫師作視訊診療，防止疫情擴大。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳時中嗆「不懂規定問自己衛生局」 黃珊珊改口：自主填報才開居隔書
    2022/05/10 18:16

    陳時中嗆「不懂規定問自己衛生局」 黃珊珊改口：自主填報才開居隔書
    教師防疫假條件 教育部：未戴口罩接觸確診者15分鐘以上可請3天
    2022/05/10 18:06

    教師防疫假條件 教育部：未戴口罩接觸確診者15分鐘以上可請3天

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    醫護抗疫累翻吐心聲 陳時中：盼最後一戰撐過去
    2022/05/10 16:58

    醫護抗疫累翻吐心聲 陳時中：盼最後一戰撐過去
    新增12死、中重症48例 最年輕死者為新北20多歲孕婦
    2022/05/10 15:39

    新增12死、中重症48例 最年輕死者為新北20多歲孕婦
    本土突破5萬例+50780、新增12死 境外移入+48
    2022/05/10 14:12

    本土突破5萬例+50780、新增12死 境外移入+48
    宜蘭縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播