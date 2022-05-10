院生與工作人員6成染疫 宜蘭縣某身障機構否認延誤告知家屬

宜縣一家身障機構爆發群聚感染，院內人員有6成染疫，院方加強清消。（記者江志雄翻攝）

2022/05/10 18:22

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣一家身障機構爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，院生與工作人員共39人染疫，相當於全院人員約60％確診，有人投訴，抱怨延誤告知院生家屬；院方今天發表聲明，強調已第一時間通知家屬，指控內容不是事實。

院方聲明指出，本月2日傍晚有名院生出現咳嗽症狀，經過快篩陽性，3日通報主管機關、全院清消、院生與工作人員全面快篩，4日PCR確診的工作人員居家隔離，確診院生就地隔離並通知家屬，7日由醫療團隊進駐作PCR，根據統計，41名院生中累計31人確診，25名工作人員有8人確診，全院確診率約60％。

院方表示，4日便針對陽性個案向家屬說明，8日因確診數激增，透過LINE群組告知，同時逐一回覆院生身體狀況，並非投訴者所指8日才通知家屬。

院方啟動防疫措施，包括確診及未確診院生安置不同樓層，院生每天健康監測，同步向家屬回報，若有症狀聯繫醫師視訊診療，院內定時清消。

宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡說，縣府接獲通報後，要求身障機構分艙分流、落實清消，並提供防護衣、快篩試劑、N95口罩，再由衛生局安排醫師作視訊診療，防止疫情擴大。

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