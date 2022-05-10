林姿妙「禮數周到」被疑挪業務費作公關 宜縣府：絕無此事

縣長林姿妙喜歡送養生奶，還拿來當政績召開記者會，民進黨議員批成了個人秀。（資料照）

2022/05/10 16:52

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙「禮數周到」，紅露酒、養生奶等都「大方送」；民進黨議員質疑，縣府挪用其他局處業務費，當成特支費幫縣長作公關；基層領不到加班費，高層卻領到爽；每年花百萬元辦近百場記者會，成為林姿妙個人秀。縣府秘書處表示，絕無指控情事，相關資料會列表向議員說明。

民進黨縣議員林麗說，縣長到處送紅露酒、送養生奶、送喪家花籃，禮數周到，這些錢從哪裡來？縣長機要費、特支費，根本不夠用，疑挪用其他局處業務費作縣長公關，她要求秘書處查明，去年到今年4月，相關費用花了多少錢？

林麗也接獲陳情，基層常幫縣長送紅露酒、送豆奶，加班到晚上8、9點，都不能報加班費，向主管反應只有一句話「沒錢」，但縣府高層加班費卻可以「拼命刷」，3個月領到快10萬元，縣府員工感慨苛刻基層，打擊士氣，敢怒不敢言。

縣議員陳文昌要求縣府徹查有無勞役不均、弱肉強食情形，基層認真做事不能領加班費，高層卻可以領到爽，要求秘書處、政風處查明函覆議會。

林麗也批評，縣府一年近百場記者會流於形式，成了林姿妙個人秀，縣長講的「霧煞煞」，縣民聽不懂要強調的重點與訴求是什麼，宣示的政策事後也無法落實，只是做假的，每年記者會竟花逾百萬元，民脂民膏，縣府財政困難，縣民觀感不是很好。

縣府秘書處長曾成陽說，秘書處今年編列司機加班費60萬元，三大工程督工考核40萬元，都是專款專用，工程由庶務科負責，承辦同仁假日督工報領，相關人員每人平均領4萬多元，不可能有3個月領10萬元的情形，至於送養生奶、送紅露酒的事情，他沒聽說過。

曾成陽指出，縣長一年機要費150萬元、特支費每個月6萬6000元，有時確實不太夠用，但縣長會自掏腰包，用自己薪水支應，並沒有用到其他局處業務費。

至於記者會部分，他說，縣府去年辦了94場，只有27場用到經費約104萬元，秘書處只是協辦其他局處開記者會，成效問題他無法代為答覆。

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