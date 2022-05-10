宜蘭+1279！單日確診首度破千 縣府籲家長速讓孩子接種疫苗

宜蘭縣確診人數1279人，首度破千。（宜縣衛生局提供）

2022/05/10 15:51

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣今天新增1279名確診個案，單日確診人數首度破千，其中有155人是學生。宜縣昨開始為6至11校學生施打疫苗，有137名學生接種，目前都沒有不良反應，未來2週將提供72所國小到校施打服務，衛生局長徐迺維呼籲家長，盡速讓孩子接種疫苗，提高保護力。

縣府於昨天安排醫療團隊至頭城國小、頭城國小外澳分班和梗枋國小為學童施打莫德納疫苗。縣長林姿妙表示，感謝宜蘭縣醫師公會及各大醫院協助，共計137名學生接種。

她呼籲家長留意孩子施打疫苗後的身體狀況，如有發燒、心悸或其他不舒服等情形，需立即就醫，且2星期內避免劇烈運動；若有不適可請假在家休息，疫苗假至多可請3天，不列入缺席紀錄。

徐迺維說，昨天施打137位學生，都沒有發燒等不適症狀通報，目前施打莫德納為主，如果按照中央時程22日可以施打BNT，衛生局也會做相對應調查讓家長選擇，但以昨天施打情況來看，莫德納並無不良反應，還是希望家長讓孩子盡早施打，提早防備，問題會減輕很多。

針對校園疫情部分，宜縣今天新增確診學生155人、教職員工9人，累計共1392位學生、116位教職員確診。宜縣近7天確診人數一直增加，昨天篩檢陽性率達38.02%，近7天平均28.16%，比例都很高；不明感染源也愈來愈多，以昨天為例，992人確診，其中761人不知感染源。

徐迺維也說，這次疫情真的跟以往不太一樣，在公眾場所一不注意，口罩拿下來，不小心就被感染，所以日常要戴好口罩、勤洗手作好防疫，只有靠縣民共同努力合作，才能度過這挑戰。

宜蘭縣目前第一劑疫苗涵蓋率達82.9%，第二劑涵蓋率為78.6%，第三劑涵蓋率達61.6%。第14波快打站已陸續提供服務，將持續到5月15日，請尚未完成施打疫苗的民眾盡快前往接種。

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宜縣近七天個案人數與篩檢陽性率，愈來愈高。（宜縣衛生局提供）

宜縣不明感染源愈來愈多。（宜縣衛生局提供）

宜縣昨開始為學童施打疫苗，首日有137人接種。（宜縣衛生局提供）

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