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    首頁　>　宜蘭縣

    驚悚！聯結車急煞大鐵管穿破駕駛室 刺中前方休旅車一家5口驚魂

    宜縣頭城鎮濱海路發生聯結車後車斗上鐵管穿破駕駛艙，再刺入前方轎車，造成2人受傷送醫。（記者江志雄翻攝）

    宜縣頭城鎮濱海路發生聯結車後車斗上鐵管穿破駕駛艙，再刺入前方轎車，造成2人受傷送醫。（記者江志雄翻攝）

    2022/05/09 19:27

    首次上稿 18:27
    更新時間 19:27

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮濱海路今天下午傳出離奇車禍，載滿大型鐵管聯結車後車斗上一支直徑20公分、10多公尺長的鐵管穿破駕駛室，再刺入前方休旅車，造成車內一家5口中的父親及女兒受傷送醫救治。

    宜蘭縣消防局今天下午4點6分接獲報案，指頭城鎮濱海路二段333號前，即北部濱海公路外澳路段，南下聯結車與前方同向白色休旅車車禍，有人受困，請求救援。

    頭城消防分隊人員到場發現，聯結車後車斗上鐵管穿破駕駛艙玻璃，刺入前方的休旅車後座，未刺到後座3名小孩，不過，開車的45歲趙姓父親頭部擦傷，後座上10歲女兒頭部血腫，2人意識清楚，送到礁溪杏和醫院治療，副駕駛座上的媽媽與其他2名小孩受到驚嚇沒有受傷。

    車禍現場一根大鐵管穿破聯結車駕駛艙，刺入前方休旅車後座，畫面相當驚悚，目擊者指出，聯結車運載好幾根大型鐵管，每根長度有10多公尺，可能急煞加上沒有綁好，車斗鐵管刺破駕駛艙玻璃，再刺入前方休旅車後座，幸好僅撞到座椅，如果再推進幾公分，恐釀成重大傷亡。

    警方已到場處理，雙方駕駛均無酒精反應，正在調查事故原因。

    事故現場讓人怵目驚心。（記者江志雄翻攝）

    事故現場讓人怵目驚心。（記者江志雄翻攝）

    消防人員將轎車內受傷乘客救出送醫。（記者江志雄翻攝）

    消防人員將轎車內受傷乘客救出送醫。（記者江志雄翻攝）

    鐵管穿破聯結車駕駛艙的驚悚畫面。（記者江志雄翻攝）

    鐵管穿破聯結車駕駛艙的驚悚畫面。（記者江志雄翻攝）

    聯結車後車斗載運的大型鐵管。（記者江志雄翻攝）

    聯結車後車斗載運的大型鐵管。（記者江志雄翻攝）

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