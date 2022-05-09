宜蘭縣公車亭挨批像違章鐵皮屋 縣府：檢討中

宜蘭縣政府新做的公車候車亭，被批評像是「違章鐵皮屋」。（民眾提供）

2022/05/09 17:24

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣公車候車亭百百款，民進黨議員批評雜亂無章，最近做的像是「違章鐵皮屋」，完全沒有美感，影響市容景觀。縣府交通處表示，縣府去年新做一批候車亭，確實有民眾覺得不好看，縣府已提出設計案進行檢討，至於其他部分，是縣府，還是公所或社區做的，有必要進一步釐清。

民進黨議會黨團幹事長呂惠卿說，宜蘭縣觀光立縣，市容景觀很重要，縣府最近做的候車亭好像違章鐵皮屋，不知道怎麼設計的？各鄉鎮市候車亭有些也是簡陋不堪，與宜蘭美麗鄉村景緻、田園風光，完全不搭調。

林麗議員指出，候車亭變成「違章建築」，看到的是縣府的不認真，草率粗糙、敷衍了事的態度，民進黨執政時期，以白鷺鷥為意象設計，宜蘭農田整地時，成群白鷺鷥覓食田間，以此作為意象，候車亭造型簡約、建築流線，深受好評。

呂慧卿、林麗與蔡金惠議員都說，縣府要做新的也可以，但不要做的這麼醜，隨便搭個鐵皮屋了事，宜蘭市公所去年打造幾米候車亭，讓幾米繪本主角走入生活，成了打卡景點，縣府的候車亭怎麼會亂七八糟，水準差那麼多。

她們建議，如果縣府有心，應該請專業設計或徵圖讓縣民票選，才能打造屬於縣民與宜蘭特色的候車亭。

「愈來愈退步！」陳文昌議員感慨，林姿妙執政以來，未用心縣政，只會握手跑攤，新建的候車亭被民眾譏諷為「違章鐵皮屋」，縣政每況愈下，候車亭是各鄉鎮市門面，也是街景，縣府應該將鄉鎮市特色融入，打造成地方特色，才更有意義。

縣府交通長王明輝說，宜縣目前有287個候車亭，縣府最早做的是白鷺鷥與Lucky7兩種造型，因為老舊不好維修，縣府去年做了一批新的，有民眾反應不好看，認為應將都市美學融入造型。

他指出，縣府今年有個設計案在檢討，但地方意見各有不同，有人認為應全縣一致，有的認為要因地制宜，還要考慮後續維修，縣府會參酌大家意見進行專業評估。

至於議員提供各式候車亭照片，王明輝說，是縣府、公所，還是社區自己搭建的，還需要再釐清。

羅東有處候車亭直接釘在牆上，簡陋不堪，也破壞市容。（民眾提供）

羅東鎮還有這種紅色框框的候車亭，候車亭百百款，縣府說，誰做的還要釐清。（民眾提供）

這是民進黨執政時所做的白鷺鷥候車亭。（民眾提供）

這是宜蘭市公所做的幾米公車亭，經常成為拍照打卡景點。（資料照）

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