宜蘭+992 今起為國小學童打疫苗、規劃36場次、預計2週完成

宜縣今天開始為國小學童施打疫苗。（宜縣衛生局提供）

2022/05/09 16:04

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣今天新增992名確診個案，為提升兒童保護力，今天起，宜縣醫療團隊開始至國小施打莫德納疫苗，已規劃36場次校園接種服務，預計2週內完成；不過，全縣國小學生2萬1699人，目前同意在校接種僅2869人，同意率32.97%。

縣府邀請醫師公會協調縣內各醫療團隊合作，規劃校園接種服務，為6至11歲學童提供施打服務。縣府表示，為提供家長更方便的選擇，學童也可至縣內61家合約醫療院所或快打站施打。

縣長林姿妙呼籲家長，學童接種疫苗後要適度喝水、並觀察子女的健康狀況；若出現不適症狀，請立即通報相關單位並就醫，打完疫苗請學生充分休息，2個星期內請避免做劇烈運動；倘有不適可以請假在家休息，而疫苗假至多可請3天，也不列入缺席紀錄。

衛生局長徐迺維說，目前有部分學校在停課狀態，之後縣府也將配合學校的上課狀態及需求，持續安排校園接種場次，衛生局尊重家長選擇意願，目前疫苗科學研究證據，莫德納與BNT都是無害的，希望家長讓孩子儘速施打，提高保護力。

徐指出，宜縣多半是家庭、職場、學校小型群聚，病毒感染很強，很多從外縣市帶回來，一旦發現感染就全家感染，還好多數都是輕症，但做好保護施打疫苗很重要，今年4位確診往生者，都是80多歲老人家，有一半沒打疫苗，疫情有升溫趨勢，近7天篩檢陽性率達24.25%，幾乎4個就1個確診。

至於在校園疫情方面，今天新增確診學生155人、教職員工29人，累計1237位學生、107位教職員確診。

目前宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率已達82.9%，第二劑涵蓋率已達78.6%，第三劑涵蓋率已達61.5%。縣府已積極向中央爭取更多的疫苗，以服務尚未完整接種疫苗的民眾，並加速提升疫苗涵蓋率。目前第14波快打站陸續提供服務，這一波會持續到5月15日，籲請民眾儘快施打疫苗。

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近7天篩檢陽性率達24.25%，幾乎4個就1個確診。（宜縣衛生局提供）

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