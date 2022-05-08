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    首頁　>　宜蘭縣

    宜縣學童疫苗接種意願32.97％ 明進校園施打

    宜蘭縣政府衛生局明天起派員進入國小校園施打疫苗。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭縣政府衛生局明天起派員進入國小校園施打疫苗。（資料照，記者江志雄攝）

    2022/05/08 16:19

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣今天新增884名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案，縣府衛生局明天起進駐國小校園，為學童施打莫德納疫苗。

    宜蘭縣有74所小學，截至昨天為止，縣府已完成43校（含分校）學童施打疫苗意願調查，有意願施打比率32.97％，衛生局及醫療團隊明天將到頭城國小等校接種。

    宜縣校園疫情部分，新增確診學生數168人、教職員工16人，累計學生確診數1082人、教職員78人，新增全校停課：羅東鎮立幼兒園北成分班、大溪國小、公正國小、北成國小、利澤國小等5校。

    新增部分班級停課：私立愛貝爾幼兒園、私立慈心華德福幼兒園、南安國小附設幼兒園、大隱非營利幼兒園、私立慧燈中學、宜蘭高商、蘭陽女中、羅東高中、蘇澳海事、頭城家商、三民國小、冬山國小、竹林國小、育才國小、清溝國小、黎明國小、蘇澳國小、龍潭國小等18校。

    另外，中央公布調整密切接觸者匡列原則，有關開立居家隔離通知書方式，宜縣府考量部分民眾請假須檢附隔離通知書佐證，5月7日前被匡列為居家隔離者，會依據是否有隔離事實開立「居家隔離通知書」，至於5月8日之後被匡列為自主應變者，例如同班同學、職場同事，則依照中央規定，不再開立通知書。

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    宜縣今天新增884個確診個案。（宜蘭縣衛生局提供）

    宜縣今天新增884個確診個案。（宜蘭縣衛生局提供）

    宜蘭縣居家隔離通知書開立原則。（宜蘭縣衛生局提供）

    宜蘭縣居家隔離通知書開立原則。（宜蘭縣衛生局提供）

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