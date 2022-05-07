清水地熱聯外道路狂塞 宜縣府規劃拓寬、增會車點

清水地熱公園聯外道路，駕駛會車不易。（民眾提供）

2022/05/07 18:54

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣大同鄉清水地熱公園是縣轄風景區中的人氣王，1年可吸引逾90萬人次造訪，每逢假期聯外道路排滿等候入園的車輛，但道路狹小，最窄僅4公尺，會車不易，導致塞車，宜蘭縣政府表示，已提約2000萬元追加減預算，設置10處會車點，道路拓寬到至少5.5公尺。

清水地熱泉質為鹼性泉，水溫達攝氏95度以上，園區群山環抱，遠離都市塵囂，可煮食、泡腳、泡湯，到了假日或連續假期，遊客爆滿，經常啟動「一進一出」車輛總量管制，因此，園區的聯外道路，常出現長長的排隊車龍，等候入園。

不過，長約3.7公里的聯外道路，許多路段僅4公尺寬，駕駛會車相當不便，乙類大客車（指軸距未逾4公尺且核定總重量逾4.5噸大客車）也無法通行，縣府難以辦理接駁車服務。

縣府說，為解決道路安全問題，並考量未來有可能推行接駁車服務，提出約2000萬元追加減預算，設計清水地熱聯外道路拓寬工程，約每400公尺設置一處新的會車點，共計10處；另外，也預計將路寬不足處，拓寬至5.5米。

縣府指出，若議會通過預算，7月可以發包工程，順利的話，明年3月完工；動工期間採取道路半邊施工，一半施工，一半單向通行，屆時會派員交通指揮。

清水地熱公園是宜蘭縣轄風景區中的人氣王。（資料照）

清水地熱園區經常啟動車輛總量管制。（記者蔡昀容攝）

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