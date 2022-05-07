太平山森林鐵路復駛 宜縣府：平地線預計2033年1月全線通車

宜蘭縣政府說，目前太平山的蹦蹦車也是森林鐵路的一種。（羅東林管處提供）

2022/05/07 17:04

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山森林鐵路復駛，縣政府完成平地線可行性研究案報告，提報中央審查。根據縣府報告，主線從羅東火車站到土場共設11站，全長36.42公里。支線從天送埤站出發，設有長埤湖站及清水地熱站，全長10.67公里，總經費110.92億元。縣府預計年底可獲得行政院核定，122年1月全線通車，因興建經費龐大，建議採公辦公營方式興辦營運。

太平山林鐵1924年通車，1979年停駛；林鐵沿線隨著鐵路運轉廢除，從興盛到沒落，近年中央與地方對太平山林鐵據點、路段復原投入相當經費，希望透過完整規劃，讓林鐵朝復駛方向進行，再現榮景。

縣府表示，太平山林業開發歷經日治、國民政府來台，至轉型為森林遊樂區，不只是台灣林業發展縮影，對經濟發展也佔有舉足輕重地位。

為了發展太平山森林鐵道文化資產與觀光潛力，提升軌道運輸文化與旅遊魅力； 交通部與縣府斥資930萬元辦理「太平山森林鐵路復甦、歷史文化保存暨促進觀光產業發展（平地線）可行性研究案」。

縣府已於4月19日完成研究案報告書，提報交通部辦理審查；規劃路線分為主線與支線，主線有都會歷史段，從羅東車站經羅東林業文化園區到中興文創，全長2.65公里。田園景觀段從中興文創至天送埤，全長15.30公里。山城部落生態運輸段，從天送埤至土場，全長18.47公里。支線則是天長地久段，從天送埤經長埤湖到清水地熱，全長10.67公里。

縣府指出，參考過往鐵路工程建設經驗，考量路線行經二結聯絡道推動期程，以及工程難易度等，全案後續推動期程約需10年（預計自111年12月可行性研究行政院通過起，至122年1月林鐵全線通車）。

縣府指出，由於興建經費龐大且推動期程甚長，參考阿里山林鐵經驗，採公辦公營方式興辦營運較佳，且分期、分階段完工通車，建議都會歷史段及支線天長地久段列為第一階段通車路段，可分別119年1月及119年7月通車。

至於山地線，從土場站到太平山，這部分已編列1050萬元經費，正在辦理可行性研究評估。

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