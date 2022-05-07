宜蘭+840！北榮蘇澳分院增設社區篩檢站 下週發兒童BNT疫苗調查

宜蘭縣台北榮總蘇澳分院增設社區篩檢站。（圖取自台北榮總蘇澳分院臉書專頁）

2022/05/07 16:01

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣新增840例確診，1例死亡。因應篩檢需求增加，宜蘭縣政府再增設1處社區篩檢站，位在台北榮民總醫院蘇澳分院，請民眾多加利用。另，縣內41所小學完成學童接種莫德納疫苗意願調查，僅近3成有意願，其他學校陸續回收中；至於本月將抵台的兒童BNT疫苗，下週會將意願調查發給各校，轉交家長填寫。

目前縣內設有的社區篩檢站，有陽明交通大學醫院、聖母醫院、博愛醫院及礁溪杏和醫院，面對市面上的快篩試劑供不應求，縣府協調後，新增1處社區篩檢站，自5月9日起，台北榮民總醫院蘇澳分院，每週一到週日上午8點至12點提供篩檢服務。

疫情方面，新增的死亡病例為80多歲女性，因其他原因入院治療，4月24日出現呼吸喘等症狀，轉至加護病房治療；4月30日採檢陽性，隨即收治專責病房，由於病情持續惡化，不幸往生。

南澳鄉新增36例個案，校園新增122名確診學生、7名教職員工，累計受影響學校共180校，914位學生、62位教職員確診。全校停課，新增宜蘭國小附設幼兒園、三星國小附設幼兒園、大溪國小附設幼兒園、私立安康幼兒園；部分班級停課，新增公正國小附設幼兒園、諾貝爾幼兒園、礁溪國小附設幼兒園、清溝非營利幼兒園、快樂格林幼兒園、頭城家商、古亭、岳明、員山、公館、憲明國小、冬山、興中、壯圍國中。

截至5月6日，宜蘭縣74所小學中，有41校完成學童接種莫德納疫苗意願調查，據了解，有些家長擔心疫苗副作用，有的則受兒童BNT疫苗將抵台的消息影響，有意願施打學生比例平均僅約近3成。衛生局表示，會繼續回收調查，9日起陸續安排施打。

BNT兒童劑型本月將抵台，衛生局說，兒童BNT疫苗的意願調查，下週會將相關調查問卷發給學校，請學校協助轉交家長調查接種意願，讓家長來選擇；若要盡早讓孩子有保護力，可以選擇現有的莫德納，能打盡量打，給孩子更多保護。

宜蘭縣目前第一劑疫苗涵蓋率82.7%，第二劑78.4%，第三劑60.7%，第14波快打站已陸續提供服務至5月15日，詳細時段、地點，請上宜蘭縣衛生局官網查詢。

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