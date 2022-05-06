宜蘭監獄15受刑人確診 傳染給女監3幼童

宜蘭監獄。（資料照）

2022/05/06 15:47

首次上稿 12:36

更新時間 15:47（已18人確診）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕三星鄉宜蘭監獄近日出現18人確診，有15名受刑人染疫，疑傳染給附設女監2名收容人攜入的2名幼童，昨天PCR陽性，母子共4人都送往醫院處置；另，今再有1名男童PCR陽性，其母親也一起到醫院。

宜蘭縣衛生局指出，宜蘭監獄出現15名受刑人確診，經調查，受刑人到工廠服務，該廠員工確診，造成15位受刑人陸續確診，有男有女，不過他們平常住所是分開的，後來再傳染給3位陪同入監的兒童，經縣府緊急匡列、隔離及追蹤，已完成79人篩檢，其中4人陽性。

宜蘭監獄表示，矯正署開放女受刑人攜3歲以下子女入監服刑，以免幼童無人照顧，其中2間有幼童的舍房，各有兩對母子居住，4名孩子平時會一起到保育室活動，行經路線與受刑人稍有重疊。

其中1名2歲多女童，4日因發燒不適就診，獄方對女童快篩呈陽性，立即連繫救護車送至羅東聖母醫院就醫，PCR陽性，昨天送醫院收治；同一天，同舍房1歲男嬰也發燒送醫，PCR篩檢陽性。由於媽媽與孩童是密切接觸者，加上孩童還小，連同孩子一起到羅東聖母醫院。

另一間舍房，1名2歲男童也確診，與媽媽一起送往醫院；同房另一對母子，目前快篩陰性，獄方密切關注中。

獄方表示，已與醫院方保持聯繫，獄內會持續進行清消，密切關注獄中狀況。院方保持聯繫，獄內會持續進行清消，密切關注獄中狀況。

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