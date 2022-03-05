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    首頁　>　宜蘭縣

    局處長僅1女性！時力批林姿妙政策跳票 縣府：有推人培訓

    時代力量宜蘭縣黨部指出，宜蘭縣政府局處長僅1名女性。左起為時力宜蘭黨部執行長郭稟翰、性別顧問楊詩羽、總顧問林正芳。（記者蔡昀容攝）

    時代力量宜蘭縣黨部指出，宜蘭縣政府局處長僅1名女性。左起為時力宜蘭黨部執行長郭稟翰、性別顧問楊詩羽、總顧問林正芳。（記者蔡昀容攝）

    2022/03/05 18:15

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣政府21個局處長，目前僅1位女性，還是非縣長任命的主計處長。時代力量宜蘭縣黨部質疑，縣長林姿妙上任迄今，僅任命過1位女性局處長，林姿妙強調女性特質，政策白皮書更提到「支持及確保女性參與政治決策」，但用人完全違反承諾，形同政策跳票。縣府回應，去年已推派3位女性同仁參加簡任升官訓練，培育女性主管。

    時力宜蘭黨部性別顧問楊詩羽指出，目前縣府局處首長共21位，只有主計處長是女性，但主計處長依照法令，派任是中央一條鞭，並不是縣長任命範圍，也就是說，台面上未有林姿妙任命的女性一級主管。

    楊詩羽說，林姿妙上任3年多來，縣府局處長來來去去，全部也只用過社會處長劉富美一位女性，而且劉富美當了7個月就被調任參議，林姿妙做為女性縣長，應更重視女性參政權利。

    時力宜蘭黨部執行長郭稟翰說，林姿妙縣府團隊在政策白皮書中寫道，「支持及確保女性參與政治、社會及治安之決策」，說要支持與確保女性參與政治和決策，事實卻不是如此，根本就是政策大跳票，應盡速檢討。

    對此，宜蘭縣政府秘書長林茂盛回應，縣府主管人員任用，均依公務人員任用法、公務人員陞遷法及地方制度法相關規定辦理，本著專才專業、適才適所的主旨，以期人與事之適切配合。

    林茂盛說，宜蘭縣長久以來，具有簡任官等任用資格的女性公務員較少，對此，林姿妙非常重視，正積極落實改善，以去年為例，宜縣府獲配5個簡任升官等訓練名額，縣府就推薦了3位女性同仁參訓；未來縣府會秉持這樣的理念，持續培育女性主管，共同拚出宜蘭好生活。

    2020年12月宜蘭縣長林姿妙就職兩周年記者會，林姿妙與縣府局處長合影，幾乎都是男性。（資料照，記者蔡昀容攝）

    2020年12月宜蘭縣長林姿妙就職兩周年記者會，林姿妙與縣府局處長合影，幾乎都是男性。（資料照，記者蔡昀容攝）

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