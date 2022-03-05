游國連提婦女政見拚宜蘭市長 爭取托嬰中心、臨時托育平台

游國連（右1）爭取民進黨宜蘭市長提名。（記者蔡昀容攝）

2022/03/05 14:27

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕38婦女節將近，爭取民進黨宜蘭市長提名的游國連，提出「婦女權益、婦女安全、婦女福利」政見，包含宜蘭市4個選區各設1托嬰中心、第3胎以上加碼補助、推動臨時保母托育平台、成立婦女安心專線、推動婦女就業及創業媒合平台等。

對於宜蘭市婦女政策，宜蘭市民有何看法？劉佩宜從事保險業，認為許多弱勢女性找工作較困難，工作類型也有限，多以服務業或業務為主。職業婦女張淑貞則重視居住城市能否保障女性安全，並營造性別平權、友善與安全的工作環境。幼兒園長林鈺璉說，很多家長反映，托育中心數量、名額不足，孩子沒地方去，但幼兒園名額已滿，她也愛莫能助，盼能增加托育中心。

游國連表示，家戶拜訪時，不少婦女給予建議，例如有些公共空間換尿布設施未設置或設置不足，也有17歲學生反映，回家路上有些陰暗角落，會有人士聚集喝酒，經過時都很害怕；也有爸爸聊到，為了照顧孩子，很久沒和老婆去看場電影，很希望能有3小時的臨時托育平台服務。

游國連說，聽到市民需求後，他邀學者組成智庫團隊制定婦女政見。婦女權益，包含推動婦女就業、創業媒合平台；推動成立婦女安心專線，婦女遇婦幼或職場等問題，能有管道諮詢；加強婦女疾病預防與自我保健諮詢服務。婦女安全，開辦社區女性防身術課程；增設社區死角的照明與監視器；推動夜歸婦女安全乘車（公車、計程車）。婦女福利，爭取宜蘭市4個選區各設1托嬰中心；設置公共廁所換尿布平台及親子空間，提供臨時性女性餵奶需求；每月辦一場親子劇場巡迴活動；鼓勵生育，第3胎以上加碼補助；推動設置臨時保母托育平台。

民進黨宜蘭市長提名之戰，宜蘭市政顧問、光復國小教師游國連，對上前縣議員、曾任宜蘭高中教師的賴瑞鼎，雙方參選意志堅定。民進黨縣黨部表示，3月14日至18日登記初選，3月21日至4月1日進行協調，若協調不成，4月4日至22日啟動民調，人選最晚4月底出爐。

至於國民黨，台面上有參選意願者，有退休警察張森霖、現任市民代表張榮輝、陳美玲。國民黨縣黨部表示，提名時程尚未定案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法