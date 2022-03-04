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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭增1本土、1境外！足跡含市場、餐廳 曾搭客運往返台北

    宜蘭轉運站清消。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭轉運站清消。（宜蘭縣政府提供）

    2022/03/04 16:11

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣今（4）日新增2例確診，案20016號原為境外移入個案，是北部防疫旅館群聚相關案，今日改判為本土個案，無縣內足跡；案20801為美國入境個案，為返美自費採檢陽性，暫列境外移入個案，足跡包含羅東民生市場、富邦銀行、餐廳等，也曾至宜蘭轉運站搭乘首都客運往返宜蘭、台北。

    宜蘭縣衛生局表示，2月18日新增的境外移入案20016，在台北防疫旅館檢疫期滿前採檢陽性確診，經病毒基因定序及疫調後，今天改判本土病例；該案戶籍地及居住地在宜蘭，列宜蘭個案，但人尚未進到宜蘭縣，縣內並無足跡。

    案20801在農曆年前自美國入境，上飛機前、入境與居隔期間的篩檢皆陰性，但為了返回美國，3月3日自費出境前篩檢驗出陽性，Ct值33.3，今再次PCR檢測為陰性，血清抗體檢驗報告結果則是陽性；由於個案自述1月在美曾確診，不排除為舊案，目前暫列為宜蘭縣境外移入個案，後續仍待中央判定。

    針對案20801，縣衛生局匡列2位同住密切接觸者，經PCR採檢均陰性。在宜蘭的足跡包含2月25日10時30分在宜蘭市公所、14時至15時在內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站、15時在五結鄉星保帆布公司；2月26日10時宜蘭轉運站（搭首都宜蘭-台北）、17時市政府搭首都（台北-宜蘭）、18時30分至20時30分在冬山鄉田老爺餐廳；2月27日10時至13時在三星鄉滿津冰品果汁、18時至20時30分在宜蘭市廣食堂美食海鮮餐廳；2月28日10時30分宜蘭轉運站（搭首都宜蘭-台北），3月2日12時至13時在羅東鎮公園路台灣沙茶、13時至13時10分在羅東民生市場、13時30分至16時在羅東鎮興東路富邦銀行/證券、18時至20時在羅東鎮掌櫃食譜。

    衛生局表示，已通知店家預防性加強內部環境清消，環保局也進行店家周邊環境清潔消毒，呼籲接獲疫調人員通知或有疑慮的民眾，儘快前往社區篩檢站篩檢，若出現感冒症狀，先至藥局、藥粧店、醫療器材行、便利商店購買快篩試劑，陽性者請撥打宜蘭縣政府防疫專線03-9357011或1922通報。

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    案20801確診足跡。（宜蘭縣政府提供）

    案20801確診足跡。（宜蘭縣政府提供）

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