宜蘭市公所自己保團體意外險 守望相助隊恢復執勤

宜蘭縣守望相助隊員，因縣府未完成團體意外險投保，影響權益。宜蘭市公所主動幫宜蘭市六六五名隊員投保，並於今天完成簽約，守望相助隊重新上路執勤，讓安全獲得保障。（記者游明金攝）

2022/03/04 17:05

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣守望相助隊員，因縣府未完成團體意外險投保，影響權益。宜蘭市公所主動幫宜蘭市665名隊員投保，並於今天完成簽約，守望相助隊重新上路執勤，讓安全獲得保障。

縣警局辦理今年投保作業，從去年11月19日迄今，辦理6次招標均流標，一直未完成新年度投保作業，日前更發文鄉鎮市公所，守望相助人員團體意外險3月1日起暫無相關保障，各隊若有執勤，請注意自身安全。

宜蘭市有16隊守望相助隊，執勤時間是晚上8點到翌日凌晨2點，長期協助社區治安維護，有很大功能，卻因縣警局無法辦理團體意外險投保，使得執勤安全無法獲得保障，市公所擔心執勤發生意外，因未投保影響隊員權益，同步在3月1日暫停巡守業務。

市長江聰淵指出，社區巡守工作非常重要，這幾天，公所緊急針對執勤時間投保，排除有爭議的非執勤時間，已在今天與保險公司達成共識，簽訂2個月的短期契約，執勤時間同樣維持意外險150萬元、住院日額1000元、門診實支實付1萬元，也期盼警局能在2個月內完成招標作業，解決問題。

宜蘭市守望相助總隊秘書張家瑞說，守望相助隊保險是必要的保障，上級長官招標不順利，造成短暫的停頓，感謝市公所團隊在最短時間，幫宜蘭市完成投保，讓人身安全有保障，而從今晚開始，宜市守望相助隊重新上路，繼續服勤維護社區治安。

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