意外險6度流標 宜縣104隊守望相助隊執勤缺保障 議員批離譜

宜蘭縣有104隊守望相助隊，協助社區與城市治安維護；縣警局為隊員保有團體意外險，但今年標案卻6度流標，執勤安全無法獲得保障。（記者游明金攝）

2022/03/04 17:06

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣有104隊守望相助隊，協助社區與城市治安維護；縣警局為隊員保有團體意外險，但今年標案卻6度流標；縣警局發文，3月1日起，暫無團體意外險保障，若有執勤請注意自身安全。縣議員陳俊宇抨擊，縣府不負責任，實在太離譜。縣警局表示，保險公司因虧錢不願承保，警局已修改相關規範，將於8日再度辦理招標。

宜蘭縣有4929名守望相助隊員，縣警局去年編列266萬餘元，為他們投保團體意外險，包括執勤意外身故理賠150萬元、勤務意外門診實支實付1萬元、勤務意外住院日額1000元；除了執勤時段，非執勤期間也納保，意外身故70萬元、意外住院日額500元。

縣警局辦理今年投保作業，從去年11月19日迄今，辦理6次招標均流標，一直未完成新年度投保作業，日前更發文鄉鎮市公所，守望相助人員團體意外險3月1日起暫無相關保障，各隊若有執勤，請注意自身安全，警局將持續積極辦理招標工作。

消息傳出，引起譁然；民進黨縣議會黨團總召陳俊宇說，這太離譜了，基層隊員付出勞力、心力，協助治安巡邏維護，只為公益不求回報，現在竟連基本的安全保障都沒有，萬一真的發生什麼事？縣府要怎麼負起責任，他希望縣府加強效率，趕快恢復團體意外險的投保。

縣警局強調，一直都很積極辦理投保工作，但保險公司認為虧錢，理賠案件量太多，尤其是非執勤時段也納入，這不合理，不符合損益比率，他們要求提高保費或修改理賠項目，因此一直無法達成共識，警局修改相關規範，將於8日再度辦理招標。

縣警局指出，他們參考外縣市作法，非執勤時段部分，意外身故理賠金額調降至20萬元，並取消意外住院日額給付，但提高執勤意外門診實支實付為5萬元，其餘維持不變，希望能順利完成招標。

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