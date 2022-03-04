涉弊案躲廁所刪簡訊？宜蘭縣長林姿妙女兒40萬交保

林羿伶12點40分步出宜蘭地院。（記者蔡昀容攝）

2022/03/04 12:59

首次上稿 12:06

更新時間 12:59（增檢方回應）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕捲入宜蘭縣政府弊案，宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶涉貪污治罪條例圖利等罪，宜蘭地方法院諭知無保請回，宜蘭地檢署不服抗告，高等法院發回更裁，宜院今天上午10點開羈押偵訊庭重為裁定，上午11點52分左右，裁定具保40萬元。

宜院表示，經檢察官補陳證據並到庭陳述，及聽取林羿伶及其辯護人等意見後，認林羿伶有事實足認犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，准予具保40萬元。

林羿伶律師中午12點34分交付保金，林羿伶12點40分步出宜蘭地院，不發一語。

對於重裁結果，宜檢表示，是否提出抗告，待檢察官收到裁定理由後，再行決定。

開庭期間，林羿伶律師10點40分左右一度離席到停車場，為何中途離席，律師並未回應，對於案情，表示「別為難了啦，就說偵查不公開」。

高等法院2日裁定表示，林羿伶涉嫌貪污圖利、公文書登載不實等罪，宜院一審駁回檢方的聲押，但她有避重就輕卸責、以及滅證等行為，故檢方的抗告有理由。

檢方表示，抗告資料提出不只一項事證。據悉，林羿伶在首波搜索時藉故去廁所、欲刪除手機訊息被廉政官發現，也是其中之一。對此，林羿伶稍早步入地院時，未正面回應，僅表示「謝謝大家」。

林姿妙女兒林羿伶。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法