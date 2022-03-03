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    林姿妙女兒躲廁所刪手機訊息 宜院明開羈押庭

    宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶。（資料照）

    宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶。（資料照）

    2022/03/03 16:50

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙及其兒女、縣府團隊涉及弊案，法院諭知林姿妙交保80萬元、農業處長康立和無保請回確定，林姿妙女兒林羿伶諭知無保請回的部分，宜蘭地檢署提出，林羿伶在首波搜索時藉故去廁所，刪除手機內訊息，被廉政官發現等新證據，高等法院發回更裁，宜蘭地院預計明開羈押庭重為裁定；林姿妙說，「盼司法趕快調查清楚，還我們清白，謝謝大家」。

    檢廉2月22日，針對土地增值稅與財產來源不明等案，進行第2波搜索，林姿妙、林羿伶、康立和3人涉犯貪污治罪條例圖利罪，林姿妙另涉財產來源不明罪，對3人聲請羈押。

    宜院認為，3人涉嫌重大，不過林羿伶、康立和，無足夠證據和理由，認定2人有勾串證人或滅證疑慮，裁定無保請回；林姿妙則不會因未羈押，難以追訴、審判，無羈押必要，裁定80萬元交保。

    檢方不服，補充相關資料，向高等法院提出抗告。高院裁定，林姿妙、康立和維持原裁定，但林羿伶有避重就輕之卸責情形暨湮滅重要訊息行為，有使案情晦暗以避免刑責的傾向，將原裁定此部分撤銷，發回宜院重為裁定。

    宜院表示，3月2日晚間收到高院裁定資料，今早完成電腦分案，並發傳票通知林羿伶到院開羈押訊問庭，預計明天上午10點開庭，重新審理裁定。

    據了解，1月13日首波搜查時，林羿伶在縣長官邸，面對辦案人員，她以如廁為由進廁所，打開通訊軟體搜尋「林姿妙」相關訊息欲刪除，卻被辦案人員發現；知情人士表示，這成為高院發回原因之一。

    對此，檢方表示，第1次偵訊後，未針對林羿伶等人聲請羈押，是有偵查步驟考量，因此裁定請回；第2波訊問後，提出聲押及抗告，提供的湮滅跟串證的證據皆不只一項。

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